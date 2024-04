Nguyên nhân ban đầu vụ va chạm giữa phà và tàu du lịch làm 3 người bị thương

Ngày 20/4, ông Bùi Thái Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, An Giang) cho biết, sau vụ va chạm giữa tàu du lịch và phà chở khách khiến 3 người bị thương, địa phương đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tàu du lịch chở 42 du khách hư hỏng nặng phần thân sau cú va chạm với phà chở khách. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo ông Hoàng, qua kiểm tra, cả 2 người điều khiển phương tiện đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma tuý.

“Nam hướng dẫn viên du lịch đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn 2 du khách nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Việt Pháp”, ông Hoàng chia sẻ.

Thông tin từ Công an thị xã Tân Châu, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định lỗi do ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang), người điều khiển tàu du lịch số hiệu AG-233xx không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thuỷ nội địa, dẫn đến va chạm với phà chở khách.

Cũng trong chiều nay, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang Lê Trung Hiếu đã đến thăm, động viên các hành khách du lịch quốc tế không may gặp sự cố đáng tiếc.

Nam hướng dẫn viên du lịch được người dân đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Như đã đưa tin, khoảng 17h25 ngày 19/4, tại thuỷ phận sông Tiền (thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương), phà chở khách số hiệu 99K AG-214xx do ông Võ Văn Nhân (49 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) điều khiển di chuyển theo hướng Đồng Tháp về Vĩnh Xương.

Lúc này, chiếc phà bất ngờ xảy ra va chạm với tàu chở khách du lịch do ông Được điều khiển, đang chở 42 khách hướng từ biên giới về thị xã Tân Châu.

Vụ va chạm khiến 1 hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi, ngụ tỉnh An Giang đứt lìa cánh tay phải, gãy hai chân. Ngoài ra còn có 2 du khách quốc tịch Đức và Pháp gãy chân trái.

Tàu du lịch hư hỏng nặng mạn bên trái, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Công an thị xã Tân Châu cũng cho biết thêm, vụ va chạm khiến tàu du lịch bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng, trong khi đó, phà ảnh hưởng không đáng kể.