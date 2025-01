Nguỵ trang gần 2 tạ pháo hoa nổ trong than đá để vận chuyển từ Lào về Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 3/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang Hồ Duy Văn (sinh năm 1983, trú Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đang vận chuyển lượng lớn pháo hoa nổ trái phép qua biên giới.

Theo đó, lúc 16h40 ngày 02/01 Hồ Duy Văn điều khiển xe đầu kéo BKS: UN1635 (biển số Lào) kéo theo rơ moóc BKS Lào: UN 1704 lợi dụng việc vận chuyển than đá để đưa lượng lớn pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục thông quan tại luồng nhập cảnh nhà kiểm soát liên hợp của Cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị) hành vi của Hồ Duy Văn bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hồ Duy Văn nguỵ trang 2 tạ pháo hoa nổ trong than đá để vận chuyển từ Lào về Việt Nam để lấy 10 triệu đồng tiền công. (Ảnh: BPCC)

Cụ thể, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay kiểm tra, phát hiện trên chiếc xe đầu kéo do Hồ Duy Văn cầm lái ngoài than đá có tàng trữ thêm 6 thùng giấy, bên trong chứa 108 hộp pháo hoa nổ hình vuông, mỗi hộp có trọng lượng khoảng 1,7kg được ngụy trang bằng cách vùi sâu trong than đá. Quá trình kiểm đếm số pháo trên khoảng 180kg.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Hồ Duy Văn khai nhận, số pháo này hắn được một người không quen biết trú tại Savannakhet (Lào) thuê vận chuyển về Việt Nam để lấy 10 triệu tiền công. Hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách đây 2 ngày, Công an TP Vinh (Nghệ An) cũng thực hiện bắt giữ Nguyễn Tiến Phi (sinh năm 2004, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép các loại hóa chất để sản xuất thuốc pháo với số lượng lớn.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 890kg hóa chất các loại để pha trộn thành thuốc pháo cùng 1.000 mét dây cháy chậm, nhiều nguyên liệu, dụng cụ để chế tạo pháo và một số tang vật liên quan khác.