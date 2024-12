Bắt 4 người đàn ông buôn bán trái phép gần 1 tạ pháo nổ

(VTC News) -

Ngày 18/12, theo tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, bắt giữ 4 đối tượng cùng 86,5kg pháo nổ.

Lực lượng chức năng thu số lượng lớn pháo nổ

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Cảnh Xá (SN 1979), Đinh Chỉ Tuyển (SN 1987), Bùi Văn Thuyết (SN 1985) và Bùi Văn Ánh (SN 1987) cùng trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số pháo trên được đặt mua qua mạng xã hội, sau đó nhận hàng đưa về cất giấu tại nhà, để chia nhỏ bán kiếm lời. Khi có người đặt mua, nhóm người này đóng gói, gửi pháo nổ ngụy trang qua dịch vụ giao hàng, xe khách, xe tải cho người mua.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ từ các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hải Phòng về Thanh Hóa tiêu thụ.

Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Công an thành phố Hải Phòng tiến hành phá án, thu giữ 115kg pháo các loại cùng nhiều dụng cụ để sản xuất pháo nổ trái phép, bắt 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ, gồm: Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1998 trú tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Phạm Thành Công, sinh năm 1980; Lê Quang Ánh, sinh năm 1983 cùng trú tại phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Trần Văn Mạnh, sinh năm 1985 trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989 trú tại xã Tân Viên, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Căn cứ hành vi vi phạm của các đối tượng, ngày 06/12/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” là pháo nổ quy định tại khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự, gồm: Phạm Thành Công, Lê Quang Ánh, Trần Văn Mạnh và Nguyễn Tuấn Anh.