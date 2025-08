Nguồn cung tăng mạnh vẫn không còn căn hộ giá dưới 70 triệu đồng/m² ở Hà Nội

(VTC News) -

Hiện hầu hết các dự án chung cư mới tại Hà Nội được mở bán đều có có giá trên 75 triệu đồng/m².

Chung cư mới, cũ đều tăng

Khảo sát của Báo Điện tử VTC News tại dự án The Matrix Premium (giai đoạn 2 của dự án The Matrix One), do chủ đầu tư MIK Group triển khai tại ngã tư Lê Quang Đạo – Mễ Trì cho thấy, quy mô dự án gồm 2 toà tháp cao 37 và 44 tầng, có 3 tầng hầm, tổng cộng 990 căn hộ với thiết kế đa dạng từ 1 – 4 phòng ngủ và một số penthouse, duplex.

Các môi giới ở đây cho biết, giá các căn hộ The Matrix Premium đang được mở bán với mức giá trung bình 130 triệu đồng/m² (chưa gồm VAT và phí bảo trì).

Với diện tích dao động từ 34-150m², căn hộ nhỏ nhất tại dự án có giá khoảng 4,4 tỷ đồng. Loại căn hộ diện tích lớn, vị trí đẹp có giá lên tới gần 23 tỷ đồng. So với giai đoạn một mở bán cách đây 4 năm, giá bán căn hộ đã tăng lên gấp đôi.

Galia Hanoi (quận Hoàng Mai cũ) là dự án chung cư mới do chủ đầu tư Tân Á Đại Thành phát triển, có vị trí tại đường Đỗ Mười, kết nối trực tiếp với Vành đai 3.

Dự án này nằm trên quỹ đất hơn 6.000m², quy mô gồm 1 tòa tháp cao 33 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung ứng gần 800 căn hộ cao cấp cho thị trường Hà Nội.

Hiện hầu hết các dự án chung cư mới tại Hà Nội được mở bán đều có có giá trên 75 triệu đồng/m². (Ảnh minh hoạ).

Mặc dù chưa khởi công xây dựng nhưng cũng được cả chủ đầu tư và môi giới rao bán với mức giá từ 77-82 triệu đồng/m².

“Hiện tại dự án chưa khởi công cốt 0 (chưa xây móng) nên chủ đầu tư không ký hợp đồng mua bán, mà chỉ ký hợp đồng góp vốn. Anh yên tâm, đây là chủ đầu tư có uy tín nên không phải lo về giá cũng như pháp lý”, một nhân viên văn phòng của chủ đầu tư cho biết.

Trong khi đó, hồi đầu năm 2025, chủ đầu tư dự án The Charm An Hưng (quận Hà Đông cũ) đã mở bán căn hộ của dự án này, có mức giá dao động từ 74- 77 triệu/m².

Cụ thể, căn hộ diện tích 95,1 m², 3 phòng ngủ được rao bán với mức giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 77 triệu đồng/ m², căn 2 phòng ngủ, diện tích 72 m² được rao bán giá 5,5 tỷ đồng, tương đương với 77 triệu đồng/m². Đến thời điểm tháng 8/2025, mức giá này đã tăng lên 81- 85 triệu đồng/m², tăng từ 6-9 triệu đồng/m² so với thời điểm mở bán hồi tháng 3/2025.

Không chỉ chung cư mới mở bán tăng giá, chung cư cũ cũng tăng giá cao. Cụ thể, tại đại đô thị Vinhomes Smart City (phường Tây Mỗ, Hà Nội), giá rao bán và giá giao dịch thực tế đã tăng trung bình từ 150 - 350 triệu đồng/căn trong vòng một tháng trở lại đây.

Theo đó, căn hộ 1 phòng ngủ +1 tại phân khu Sapphire đã tăng giá từ 3,1 - 3,2 tỷ đồng lên 3,3 - 3,5 tỷ đồng/căn.

Loại căn 2 phòng ngủ 1 vệ sinh cũng ghi nhận mức tăng từ 3,6 - 3,7 tỷ đồng/căn lên 3,8 - 4 tỷ đồng/căn.

Các căn 2 phòng ngủ +1 tăng từ 4 - 4,2 tỷ đồng lên 4,2 - 4,4 tỷ đồng/căn. Mức tăng tương tự cũng xuất hiện tại các phân khu Tonkin, Masterise và Imperia trong cùng khu đô thị.

Tại dự án An Bình Plaza, giá rao bán và giao dịch cũng tăng đáng kể. Các căn hộ 2 phòng ngủ 1 vệ sinh có thời hạn sở hữu 50 năm, từng được chào bán với giá 3,3 - 3,5 tỷ đồng/căn vào tháng 2/2025, hiện đã tăng lên 3,6 - 3,8 tỷ đồng/căn.

Đối với các căn diện tích khoảng 55m², kết cấu 2 phòng ngủ 1 vệ sinh và sở hữu lâu dài, giá chào bán hồi đầu năm dao động 4,3 - 4,4 tỷ đồng/căn, hiện có nơi rao ở mức 5 tỷ đồng/căn, phổ biến trong khoảng 4,6 - 4,7 ỷỉ đồng/căn. Dòng căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án này cũng ghi nhận mức tăng tương tự.

Giá chung cư thấp nhất từ 75 triệu/m²

Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý II/2025, Hà Nội dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng giá bán căn hộ chung cư, đạt bình quân 75,5 triệu đồng/m², tăng 7,7% so với quý trước và tăng mạnh 87,7% so với kỳ gốc.

Mức tăng chủ yếu đến từ các đợt chào bán hàng tồn kho với giá điều chỉnh tăng. Nhiều dự án mới tại Hà Nội có giá trên 75 triệu đồng/m², trong khi số lượng dự án dự kiến chào bán với giá trên 100 triệu đồng/m² cũng tăng nhanh, dù thanh khoản thứ cấp chưa cải thiện nhiều.

Người có nhu cầu nhà ở khó tiếp cận khi giá chung cư cả cũ lẫn mới đều tăng rất cao. (Ảnh minh hoạ).

Theo Báo cáo Thị trường Bất động sản quý II/2025 của Savills Việt Nam, Hà Nội ghi nhận khoảng 8.000 căn hộ mới được chào bán trong quý. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung mới đạt khoảng 14.900 căn, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù nguồn cung tăng đáng kể, giá bán sơ cấp trung bình vẫn neo ở mức cao, đạt 91 triệu đồng/m², tăng 40% theo năm. Đáng chú ý, các căn hộ có giá trên 4 tỷ đồng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất (ở mức 67%), trong khi nguồn cung sơ cấp dưới 2 tỷ đồng gần như vắng bóng.

Về thanh khoản, trong quý II, Savills ghi nhận khoảng 5.200 giao dịch căn hộ, giảm nhẹ so với quý trước nhưng tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tính trung bình trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn thị trường ghi nhận khoảng 13.100 căn hộ được bán, tăng 26% theo năm. Trong đó, 99% thuộc phân khúc căn hộ hạng A và B.

Bà Đỗ Thu Hằng – Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội cho biết: “Giá bán sơ cấp trung bình tiếp tục tăng dù nguồn cung dồi dào là do các dự án mở bán trong quý chủ yếu nằm ở những vị trí đắc địa và được định vị ở phân khúc cao cấp.

Đồng thời, quỹ đất trung tâm khan hiếm và chi phí phát triển gia tăng cũng khiến nhiều chủ đầu tư tập trung tối ưu giá trị thương mại”.

Theo bà Hằng, thị trường hiện ghi nhận sức mua ổn định, thanh khoản cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy chưa có áp lực giảm giá.

Bên cạnh đó, tâm lý kỳ vọng vào khả năng gia tăng giá trị trong tương lai nhờ sự cải thiện hạ tầng và tốc độ đô thị hóa cũng khiến nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức giá hiện tại.

Theo Savills, từ năm 2026 trở đi, khi các dự án đang trong diện thí điểm hoàn tất thủ tục pháp lý, nguồn cung mới dự kiến sẽ tăng mạnh. Trong giai đoạn 2026–2027, thị trường Hà Nội dự kiến đón nhận khoảng 46.600 căn hộ từ 43 dự án, phần lớn nằm ngoài khu vực trung tâm - diễn biến này có thể kéo mặt bằng giá chung giảm nhẹ. Tuy nhiên, bà Hằng cho biết cần lưu ý rằng các dự án nằm trong khu vực có quỹ đất hạn chế, nhu cầu cao và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín nhiều khả năng vẫn giữ giá hoặc tiếp tục tăng.