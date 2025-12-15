Shopee Mall tăng loạt phí từ 29/12, người bán hàng 'méo mặt'

(VTC News) -

Theo thông báo phát đi ngày 15/12, Shopee cho biết việc điều chỉnh nhằm “đảm bảo hệ sinh thái vận hành hiệu quả và tiếp tục mang lại giá trị thiết thực cho người bán”. Tuy nhiên, các thay đổi cho thấy chi phí bán hàng trên Shopee Mall sẽ gia tăng ở nhiều hạng mục.

Điều này đồng nghĩa người bán Shopee Mall sẽ phải gánh thêm chi phí từ gói voucher, mã ưu đãi đến phí cố định theo ngành hàng.

Thông báo tăng phí của Shopee. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, phí dịch vụ Gói Voucher Xtra được điều chỉnh theo hướng tăng. Trước ngày 29/12, mức phí là 2,5% giá trị mỗi sản phẩm, tối đa 50.000 đồng/sản phẩm. Từ ngày 29/12, Shopee áp dụng mức phí mới 3% hoặc 4% giá trị mỗi sản phẩm, tùy ngành hàng.

Trong đó, nhóm Điện tử, Nhà cửa & Đời sống, Tiêu dùng nhanh (trừ Sức khỏe và Sắc đẹp) chịu mức phí 4%, các ngành hàng còn lại áp dụng mức 3%, cùng trần 50.000 đồng/sản phẩm. Phí này được tính trên các đơn giao thành công hoặc đơn hoàn tiền ngay (trừ lý do chưa nhận được hàng).

Bên cạnh đó, Shopee cũng cập nhật chính sách đồng tài trợ mã ưu đãi, theo đó tỷ lệ chia sẻ chi phí khuyến mãi được xác định ở mức Shopee chi 70%, người bán chi 30%. Phần chi trả của người bán được tính bằng 30% giá trị mã ưu đãi đồng tài trợ, tối đa 50.000 đồng/sản phẩm.

Đáng chú ý, Shopee tiếp tục điều chỉnh phí cố định đối với người bán Shopee Mall, với mức tăng ở nhiều ngành hàng.

Ở nhóm Nhà cửa & Đời sống, phí cố định có thể lên tới 16,1%. Nhóm Tiêu dùng nhanh như Sắc đẹp, Sức khỏe, Mẹ & Bé ghi nhận mức phí mới cao nhất 17,8%. Nhóm Thời trang tăng lên mức 15 - 16,1%, trong khi nhóm Điện tử cũng được điều chỉnh tăng ở hầu hết ngành hàng cấp 2, tùy sản phẩm.

Shopee cho biết phí cố định đã bao gồm thuế GTGT, được tính trên giá trị mỗi sản phẩm, cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng giao thành công hoặc đơn hoàn tiền ngay, trước khi tiền bán hàng được chuyển vào số dư tài khoản Shopee của người bán.

Việc Shopee tăng phí diễn ra trong bối cảnh mùa mua sắm cuối năm đang đến gần, khiến không ít người bán lo ngại áp lực chi phí sẽ gia tăng, đặc biệt với các gian hàng Mall có biên lợi nhuận không cao và phải duy trì nhiều chương trình khuyến mãi để giữ sức cạnh tranh.

Như vậy, chi phí bán hàng của các shop Mall có thể tăng thêm vài phần trăm trên mỗi đơn, trong bối cảnh cạnh tranh khuyến mãi cuối năm ngày càng gay gắt.

Trước đó, TikTok Shop cũng thông báo áp dụng thêm phí xử lý đơn hàng dịp cuối năm. Cụ thể, từ ngày 27/10, TikTok Shop chính thức thu phí xử lý đơn hàng 3.000 đồng cho mỗi đơn giao thành công.

Theo thông báo, phí dùng để nâng cấp kho vận, phát triển tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người bán và cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng. Ngay sau khi chính sách mới được công bố, làn sóng phản ứng mạnh mẽ đã lan rộng trong cộng đồng người bán, nhất là nhóm tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Đây là lần tăng phí thứ hai chỉ trong 3 tháng, sau khi TikTok Shop điều chỉnh chính sách trợ giá vận chuyển (SPF) hồi tháng 7/2025, khiến chi phí vận hành của người bán tăng đáng kể.

Trước đây, người bán chỉ chi 3 - 4% giá trị đơn hàng cho phí nền tảng, nhưng nay với các loại phí mới (gồm phí giao dịch 5%, phí xử lý đơn 3.000 đồng và chi phí vận chuyển, quảng cáo, khuyến mãi), tỷ lệ tổng chi phí hiện có thể chiếm tới 17% doanh thu mỗi đơn hàng.

Không riêng TikTok Shop, cả Shopee và Lazada cũng đã điều chỉnh tăng phí trong năm 2025. Shopee áp dụng phí hạ tầng 3.000 đồng/đơn từ tháng 7/2025, còn Lazada bổ sung phí dịch vụ và quảng bá ở một số danh mục hàng hóa.

Theo Metric.vn, trong 3 quý đầu năm 2025, gần 3 triệu sản phẩm được bán ra trên 4 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam. Riêng quý III, doanh thu đạt 103,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ 2024, thể hiện rõ đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường mua sắm trực tuyến.