Người nổi tiếng có thể bị phạt 100 triệu đồng khi quảng cáo sai

Tại tờ trình dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) gửi Chính phủ, lãnh đạo Bộ VHTTDL cho biết việc ban hành Nghị định là cần thiết để giải quyết bất cập, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho hoạt động xử lý vi phạm hành chính trên thực tế.

Việc này cũng đáp ứng yêu cầu cải cách trong giai đoạn mới và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Dự thảo Nghị định tập trung vào các quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thi hành các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Mức phạt tiền tối đa được đề xuất đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100 triệu đồng.

Dự thảo dự kiến có 33 điều quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quảng cáo. Trong đó, quy định hành vi vi phạm nghĩa vụ đối với người có tầm ảnh hưởng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lần đầu được đề cập tại Điều 50 của Nghị định.

Cụ thể, với hành vi không xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo, không kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo, thực hiện không đầy đủ thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo có thể bị phạt tiền từ 40-60 triệu đồng/hành vi.

Người nổi tiếng, người có ảnh hưởng, người truyền tải quảng cáo có thể bị phạt từ 60-80 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo. Mức phạt cao nhất là từ 80-100 triệu đồng nếu cá nhân chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà đã giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó.

Ngoài ra, Điều 50 cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi vi phạm.

Người nổi tiếng, người có ảnh hưởng vi phạm hoạt động quảng cáo sẽ có chế tài xử phạt riêng.

Trước đó, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết trong các quy định của pháp luật hiện hành không có quy định xử phạt riêng đối với nghệ sĩ khi quảng cáo sai sự thật.

"Tất cả trường hợp vi phạm hiện được xử lý theo khung chung cho tất cả mọi công dân. Nghệ sĩ hay người nổi tiếng chưa có nhóm quy định riêng về việc phải tăng nặng hay các biện pháp xử phạt bổ sung khác", ông Lê Quang Tự Do nêu.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ hành vi, mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về điện ảnh, lễ hội, kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, thư viện, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, trò chơi điện tử không kết nối mạng, nghệ thuật biểu diễn và di sản văn hóa.