Người Mỹ vẫn ít mua xe điện vì rào cản giá chưa đủ rẻ và thiếu trạm sạc

Tờ Carscoops trích dẫn một cuộc thăm dò gần đây tại Mỹ tiết lộ rằng, hầu hết người dân tại quốc gia này chưa thực sự hứng thú và quan tâm tới việc mua một chiếc xe điện cho riêng mình. Đúng như dự đoán, mối lo ngại quan trọng nhất vẫn là nghi ngờ về phạm vi hoạt động của loại hình phương tiện mới này. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu các loại xe điện giá cả bình dân tại thị trường Mỹ cũng là nguyên nhân quan trọng.

Bất chấp chính phủ Mỹ đã bơm hàng tỷ USD vào ngành công nghiệp xe điện, với mục tiêu được Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) đề ra là 56% doanh số bán ô tô mới tại Mỹ vào năm 2032 sẽ là xe điện, vẫn còn vô số các trở ngại đáng kể mà quốc gia này cần phải giải quyết.

Theo Carscoops, điểm bất cập lớn mà cuộc khảo sát chỉ ra đó chính là việc, có tới 50% những người sống ở khu vực nông thôn cho biết không có trạm sạc công cộng nào tại địa phương của họ, con số này là 40% đối với người dân sống tại đô thị.

Người dân tại Mỹ chưa thực sự hứng thú với việc mua xe điện. (Ảnh: Peugeot)

Cuộc thăm dò do Associated Press – Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC và Viện Chính sách năng lượng tại Đại học Chicago thực hiện, với sự tham gia của 6.265 người trưởng thành, phản ánh lại một kết quả tương tự như năm 2023 và nhấn mạnh các thách thức mà kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Joe Biden đang thực hiện nhằm tăng doanh số xe điện.

Chỉ 13% người được hỏi ghi nhận đang sở hữu hoặc đang thuê một chiếc xe hybrid với động cơ xăng lai điện, trong khi con số này đối với xe điện chỉ là 9%.

Mặc dù giá xe điện đã giảm nhưng nó vẫn đang là thách thức đáng kể đối với người tiêu dùng. Chi phí trung bình cho một chiếc xe điện mới tại Mỹ trong tháng 2/2024 là 52.314 USD, giảm 12,8% so với năm 2023 nhưng vẫn cao hơn khá nhiều so với mức trung bình một người phải bỏ ra để mua một chiếc ô tô mới, chỉ 47.244 USD. Có tới 60% người được hỏi về lý do không mua xe điện nhận định rằng giá cả chính là trở ngại lớn. Điều này cho thấy, tham vọng điện khí hóa thị trường ô tô tại Mỹ vẫn còn là một chặng đường dài và phức tạp.

Ngược lại, theo anh Jose Valdez ở San Antonio, một người tham gia cuộc thăm dò đang là chủ sở hữu chiếc Ford Mustang Mach-E, mẫu xe điện bán chạy nhất của Ford, chia sẻ rằng: “Mọi người nghĩ chúng (xe điện) là đắt đỏ, nhưng một khi được trải nghiệm, họ sẽ có suy nghĩ khác”.