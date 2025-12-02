Người khuyết tật sẽ được mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ thiết yếu

(VTC News) -

Ngày 2/12, Bộ Y tế phối hợp Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường NACCET, Tổ chức CRS và Hội Người khuyết tật Hà Nội tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Người khuyết tật và Diễn đàn “Thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật vì sự tiến bộ của cộng đồng”.

Theo thống kê, Việt Nam có hơn 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong số này, gần 29% là khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; 58% là nữ; 28,3% là trẻ em – tỷ lệ được đánh giá ở mức cao so với khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế, phát biểu tại sự kiện.

Việt Nam nhiều năm qua coi bảo đảm quyền của người khuyết tật là ưu tiên. Tinh thần bình đẳng, không phân biệt đối xử được thể hiện xuyên suốt từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 2013.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam ký và phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người Khuyết tật, Công ước ILO 159 và gia nhập Hiệp ước Marrakesh nhằm mở rộng khả năng tiếp cận sách cho người khiếm thị.

Để hiện thực hóa cam kết, Quốc hội ban hành hệ thống pháp luật bao quát nhiều lĩnh vực: Luật Người khuyết tật 2010, Bộ luật Lao động, Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giáo dục, Luật Xây dựng, Luật Giao thông, Luật Trợ giúp pháp lý…

Các văn bản này tạo nền tảng chính sách hỗ trợ từ y tế, giáo dục đến quyền tiếp cận công trình công cộng. Chỉ thị của Ban Bí thư và nhiều chương trình của Chính phủ tiếp tục mở rộng phạm vi trợ giúp, trong đó có Chương trình giảm nghèo, phát triển vùng dân tộc thiểu số và Kế hoạch thực hiện Công ước CRPD.

Hệ thống an sinh xã hội ngày càng mở rộng. Hơn 1,7 triệu người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đồng thời được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Nhà nước luôn giành sự quan tâm đặc biệt tới người khuyết tật.

Các bệnh viện tuyến Trung ương, tỉnh và huyện đều có khoa phục hồi chức năng; trẻ em khuyết tật được hỗ trợ học hòa nhập hoặc học tại cơ sở chuyên biệt khi cần thiết.

Ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi Braille đã được thống nhất trên toàn quốc. Người khuyết tật còn được học nghề, tạo việc làm, vay vốn ưu đãi, giảm giá khi sử dụng dịch vụ giao thông, tham quan di tích, công trình văn hóa.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh đây là nỗ lực liên ngành nhằm bảo đảm người khuyết tật có cơ hội bình đẳng trong học tập, điều trị, phục hồi chức năng và hòa nhập xã hội. Bà khẳng định tỉ lệ 96% người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế và sự mở rộng mạng lưới hỗ trợ sinh kế là minh chứng cho quyết tâm này.

Thời gian tới, các Bộ, ngành sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật liên quan, đặc biệt trong y tế, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giao thông, công nghệ thông tin và trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh đó, việc xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật, tăng vai trò tổ chức của người khuyết tật và huy động nguồn lực cộng đồng được xem là hướng đi quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhóm yếu thế này.