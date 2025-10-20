Lạng Sơn: Khám, phẫu thuật khuyết tật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(VTC News) -

Ngày 20/10, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ em khuyết tật phối hợp tổ chức Khai mạc Chương trình phẫu thuật cho trẻ em mắc các dị tật bẩm sinh, khuyết tật năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, cho biết, Chương trình phẫu thuật cho trẻ em mắc các dị tật bẩm sinh, khuyết tật năm 2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm II và các nhà hảo tâm tặng quà cho các em nhỏ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn trên 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trên 30.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 16% số trẻ em toàn tỉnh); gần 1.500 trẻ em khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, không có điều kiện phẫu thuật phục hồi chức năng….

Những trẻ em này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội, các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm để mang lại niềm vui cho các em, tạo cơ hội phát triển, vươn lên trong cuộc sống, phục hồi chức năng hòa nhập cộng đồng như bao trẻ em khác, bảo đảm cho các em có một tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình Phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật tỉnh Lạng Sơn, được sự phối hợp giữa Trung tâm II, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; các đơn vị phối hợp là đội ngũ Bác sỹ, Chuyên gia đến từ các Bệnh viện: Bạch Mai, Mắt Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị - Việt Tiệp và đại diện Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup.

Các trẻ nhỏ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được phẫu thuật.

Đây là năm thứ 9, Trung tâm II tiếp tục đồng hành với Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn triển khai Chương trình khám sàng lọc, phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật sống trong các gia đình nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn.

Kết quả, đến nay đã có hơn 5.000 trẻ bị mắc các dạng dị tật bẩm sinh, khuyết tật của tỉnh được khám và trên 800 trẻ em được can thiệp phẫu thuật.

Để những ca phẫu thuật có chất lượng tốt nhất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm II đã thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành ở các Bệnh viện Trung ương phối hợp với các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành khám bệnh, phẫu thuật và chuyển giao kỹ thuật chuyên môn.

“Mục tiêu và đích của Chương trình là trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng, được giúp đỡ và điều trị y tế tại tỉnh đó là một mong ước lớn nhất của Chương trình. Qua đó đã giải quyết được muôn vàn khó khăn cho gia đình trẻ, đặc biệt là những trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn bày tỏ.