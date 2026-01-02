Người Hà Nội khoác áo mưa ra đường từ tờ mờ sáng trong gió rét đầu năm

“Sáng nay lạnh hơn mấy hôm trước. Trời có mưa nhẹ nhưng gió khá buốt, nên tôi mặc áo mưa từ sớm cho đỡ lạnh, nhất là khi chạy qua cầu”, chị Lan Anh, tiểu thương chợ Long Biên chia sẻ.