Tin không khí lạnh mới nhất: Áp sát biên giới, từ trưa chiều nay tràn về Bắc Bộ

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất và rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đang tiến gần biên giới phía Bắc. Một vài nơi ở Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ phổ biến 19-21°C.

Khoảng trưa nay 1/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, chiều nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 1/1, Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chi tiết nhiệt độ các khu vực chịu tác động của không khí lạnh trong hôm nay và ngày mai. (Nguồn: NCHMF)

Vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ tối và đêm nay, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Từ 2-3/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Thời tiết Hà Nội cũng xuất hiện mưa, mưa rào vào chiều và đêm Tết Dương lịch 1/1. Từ tối và đêm cùng ngày khu vực này chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 12-14°C.

Tác động của không khí lạnh nên từ gần sáng 2-3/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ trưa 1/1, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4-5, từ chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ tối và đêm 1/1, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8- 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-5m.

Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Hôm nay Tết Dương lịch, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét từ hôm nay, có nơi rét đậm.

Đêm 1 và ngày 2/1, các khu vực này mưa vài nơi, trong đó, Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa, mưa rào. Trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 2/1 rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trong đó, gần sáng 2/1, phía Bắc các địa phương này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/1 đến ngày 9/2, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 2-3/1, có nơi mưa vừa, mưa to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, Nam Bộ ngày 5-6/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết TP Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào rải rác lúc chiều và đêm. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới trung tâm TP Hà Nội, trong ngày nghỉ thứ 2 của kỳ nghỉ Tết Dương lịch (ngày 2/1), thời tiết khu vực này nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm còn 19°C, thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì mức 15°C, trời rét sâu hơn.

Dự báo thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội trong 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch (3-4/1), trung tâm Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày xu hướng tăng, phổ biến 20-21°C, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 13-14°C.

Ngày 5-6/1, khu vực này trời tạnh ráo, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày giảm nhẹ còn 19-20°C, nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ lên 15-16°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không quá cao.

Từ 7-10/1, thời tiết Hà Nội không mưa, xu hướng ấm áp hơn vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất 23-24°C nhưng rét sâu hơn về đêm, nhiệt độ thấp nhất 13-14°C.