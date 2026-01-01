Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 1/1: Miền Bắc đón không khí lạnh, trời mưa rét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày Tết Dương lịch 1/1/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày Tết Dương lịch 1/1/2026, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Cũng trong ngày đầu năm mới 1/1, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày và đêm 1/1, Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày Tết Dương lịch 1/1/2026, miền Bắc đón không khí lạnh. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Vùng núi phía Đông Bắc Bộ từ ngày 1/1 trời chuyển rét. Từ tối và đêm cùng ngày, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 2-3/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Thời tiết Hà Nội ngày 1/1 có mưa, mưa rào. Từ tối và đêm cùng ngày khu vực này trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14°C.

Trong ngày Tết Dương lịch, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng 2-3/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày Tết Dương lịch 1/1/2026

TP Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, vùng núi 15-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C, vùng núi 17-19°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-25°C, phía Nam 25-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.