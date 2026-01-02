Dự báo thời tiết ngày 2/1: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, đề phòng băng giá

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 2/1/2026

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn ở Bắc Bộ và dần mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng 2/1, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ từ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C, Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16°C. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Trong đó, đêm 1/1 và ngày 2/1, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 13-16°C, vùng núi 10-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C, Bắc Trung Bộ 14-17°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng 2-3/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Ngoài ra, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày đón nắng, thuận lợi cho người dân trong quá trình đi lại cũng như hoạt động ngoài trời, chiều tối và đêm mưa rào và dông ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ dao động 24-27°C, thấp nhất 14-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ phổ biến 29-32°C, có nơi trên 32°C, thấp nhất miền Đông 19-22°C, miền Tây 22-24°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/1/2026

TP Hà Nội có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 16-18°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, khu Tây Bắc có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi 10-13°C, có nơi dưới 8°C. Nhiệt độ cao nhất 15-18°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Trong đó, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21°C, phía Nam 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi. Phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.