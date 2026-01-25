Người dùng ở TP.HCM hào hứng trải nghiệm, mua xe máy điện VinFast trong ngày

(VTC News) -

Trải nghiệm tận tay, khách chốt xe “trong một nốt nhạc”

Trong 2 ngày cuối tuần (24-25/1), Công viên Đầm Sen (phường Bình Thới, TP.HCM) - một trong những địa điểm diễn ra sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” - sôi động hơn thường lệ. Dàn xe máy điện VinFast nhiều phân khúc, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng nhanh chóng trở thành tâm điểm nóng được nhiều người trải nghiệm.

Sự kiện diễn ra tại Công viên Đầm Sen đã thu hút đông đảo khách hàng tới trải nghiệm

Có mặt tại sự kiện, anh Nguyễn Sỹ Nguyên (28 tuổi, ngụ tại phường An Lạc, TP.HCM) cho biết khi biết có chương trình đổi xe cũ để lên đời xe điện, anh đã sắp xếp công việc đến ngày hội sớm để được trải nghiệm tận mắt các mẫu xe của VinFast.

Không chỉ “mục sở thị”, anh Nguyên đã quyết định thanh lý luôn xe của mình với giá 5,5 triệu đồng để lấy chiếc Feliz 2025.

“Động cơ hoạt động êm ái, tay ga phản hồi tốt, Feliz 2025 khiến tôi thực sự ấn tượng", anh Nguyên chia sẻ trong niềm vui khi nhận xe mới.

Anh Nguyên (phải) bên chiếc xe máy điện mới của mình

Cũng lần đầu tìm hiểu về xe máy điện, chị Hương cùng con gái đến ngày hội từ khá sớm. Trong khuôn khổ sự kiện, chị đã được tư vấn kỹ càng và cũng dành thời gian trải nghiệm các mẫu xe máy điện. Tin tưởng vào trải nghiệm của mình và con, cộng với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ tư vấn viên của VinFast, chị đã quyết định chọn mua mẫu Feliz 2025.

“Feliz rất hợp dáng con gái tôi. Mua xe trong hai ngày diễn ra chương trình còn được giá ưu đãi hơn rất nhiều, ngoài ra tôi còn nhận được nhiều phần quà tặng kèm”, chị Hương hồ hởi nói.

Chị Hương (giữa) bên chiếc xe Feliz mua cho con gái.

Trả góp linh hoạt, nhiều khách hàng mạnh dạn chốt xe

Ông Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 1967, phường Tân Tạo, TP.HCM) sau khi biết thông tin về chuỗi sự kiện, đã cùng vợ đến ngày hội của VinFast để mua xe mới. Ông Dũng cho biết, vợ chồng ông vừa bán xe máy, có đủ tiền để trả thẳng và nhận xe mới. Tuy nhiên, xét thấy chính sách trả góp của VinFast rất linh động, lãi suất thấp nên ông đã chọn hình thức trả góp trong 24 tháng, mỗi tháng chỉ chi hơn 1 triệu đồng.

Bà Ngô Thị Mộng Thu - vợ của ông Dũng - không giấu niềm vui khi mua được chiếc xe máy điện thứ hai của VinFast mà gia đình bà ưng ý.

“Vợ chồng tôi mua chiếc xe đầu của VinFast đã được hai năm, thấy rất ổn nên quyết định đổi sang xe điện. Từ hồi chuyển sang dùng xe điện, nhà tôi tiết kiệm hơn hẳn”, bà Thu bày tỏ.

Vợ chồng ông Dũng được nhân viên tư vấn nhiệt tình

Chính sách trả góp cũng là động lực để nhiều tài xế, trong đó có anh Vòng Song Phát (48 tuổi), tới sự kiện để chuyển đổi sang xe điện. Phương án này giúp anh không tốn quá nhiều cho khoản đầu tư ban đầu mà vẫn có xe ngay để chạy dịch vụ. Ngoài ra, chính sách bảo hành của VinFast cũng là điểm tựa để anh cảm thấy yên tâm trong khi sử dụng xe.

Riêng về chi phí sở hữu, nhiều khách hàng thừa nhận, mức giá các mẫu xe của VinFast đang quá hợp lý. Ngoài ra, loạt ưu đãi lớn của VinFast còn giúp chi phí thực tế giảm đáng kể.

Hiện tại, nhờ chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" đang triển khai trong năm 2026, khách hàng mua xe máy điện VinFast được áp dụng chính sách giảm 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe), mua xe trả góp 0 đồng với lãi suất ưu đãi. Cùng với đó, VinFast cũng miễn phí sạc pin cho các xe máy điện tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết tháng 5/2027.

Khách hàng được trải nghiệm lái thử các dòng xe máy điện VinFast.

Chương trình giúp người dân TP.HCM tiếp cận xe máy điện một cách nhanh chóng hơn. Với kế hoạch mở rộng ra nhiều tỉnh, thành trong thời gian tới, sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ người tiêu dùng khắp cả nước hưởng ứng xu hướng chuyển đổi phương tiện xanh tại Việt Nam.