Người đẹp Ấn Độ đăng quang Miss Grand International 2024

(VTC News) -

Chung kết Miss Grand International 2024 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan tối 25/10 với màn tranh tài của 70 thí sinh.

Kết quả chung cuộc, người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta giành được vương miện cao quý. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Philippines, Á hậu 2 là Myanmar, Á hậu 3 là Pháp và Á hậu 4 gọi tên đại diện Brazil.

Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Ấn Độ.

Tại đêm chung kết, trước câu hỏi: "Vấn đề nhức nhối nào trên thế giới cần được giải quyết và giải pháp là gì?", người đẹp Ấn Độ trả lời đó là tình trạng quá tải dân số và thiếu hụt tài nguyên.

Cô kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu có trách nhiệm đưa ra các chiến lược nhằm đảm bảo tài nguyên cho tất cả mọi người, trong đó kiểm soát sinh đẻ là một giải pháp tiềm năng. Cô cũng chia sẻ về thực trạng tại Ấn Độ, nơi không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nước, giáo dục và các tiện nghi thiết yếu.

Vẻ gợi cảm của tân Hoa hậu.

Tân Hoa hậu năm nay 20 tuổi. Ngoài sở hữu sắc đẹp nổi bật, Rachel Gupta còn là nữ doanh nhân thành đạt, một người mẫu tài năng.

Với chiều cao 1,78m, gương mặt xinh đẹp và body chuẩn, cô nàng đã chinh phục khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thành tích Á hậu 1 tại Miss Super Talent of the World 2022 càng khẳng định tài năng và sự đa diện của người đẹp này.

Đây là một kết quả xứng đáng khi người đẹp liên tục được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao trong suốt cuộc thi.

Đại diện Ấn Độ được đánh giá cao trong suốt cuộc thi.

Tại đêm chung kết, dù có màn xuất hiện ấn tượng, Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi không được gọi tên vào top 20 chung cuộc. Đây là kết quả bất ngờ, bởi trước đó đại diện Việt Nam luôn duy trì chuỗi thành tích ấn tượng với 8 năm liên tiếp, bắt đầu từ mùa giải Miss Grand International 2016.

Quế Anh "trắng tay" tại cuộc thi năm nay.

Gần một tháng tham gia cuộc thi vướng phải một số tranh cãi ban đầu, Quế Anh vẫn nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân. Ở bán kết, Quế Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực về kỹ năng trình diễn, thần thái tự tin.

Trong cuộc thi năm nay, người đẹp Việt Nam có mặt trong top 10 Best In Swimsuit (Trình diễn áo tắm) do khán giả bình chọn, lọt vào top 14 phần thi Grand Voice Awards (Phần thi ca hát) đồng thời lọt top 16 hạng mục Country's Power of The Year (Sức mạnh khán giả quê nhà).

Bên cạnh đó, trang phục “Khảm xà cừ” mà Quế Anh trình diễn ở đêm thi "Trang phục dân tộc" cũng đã lọt vào top 5 "Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất".