Người đảng viên trong đạo và hành trình gặp gỡ hai niềm tin

Hành trình đến với Đảng của nhiều tín đồ đạo Cao Đài ở Tây Ninh cho thấy, khi ánh sáng của Đảng soi vào giáo lý hướng thiện, đức tin trở thành động lực để xây dựng đời sống mới.

Hai miền đức tin - một ngọn đuốc dẫn đường Chiều đầu tháng Mười, Tòa Thánh Tây Ninh rợp nắng. Giữa hàng trăm tín đồ tất bật chuẩn bị cho Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - một trong hai đại lễ lớn nhất của đạo Cao Đài - chúng tôi gặp Lê Ngọc Triệu, chàng trai 30 tuổi, dáng người nhỏ nhưng rắn rỏi, đôi mắt hiền và gương mặt rám nắng.

Cờ Tổ quốc trung bay trên Thánh thất dịp kỷ lễ 100 năm khai đạo Cao Đài.

Gặp anh lần đầu, người ta sẽ dễ nhớ đến hình ảnh một tín đồ Cao Đài trẻ, nhiệt thành. Nhưng trò chuyện lâu hơn, sẽ thấy ở Triệu một diện mạo khác: Một đảng viên điềm tĩnh, coi trọng từng nghị quyết chi bộ như chính những lễ nghi ở Thánh thất.

Triệu là tín đồ thuần thành, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều đời theo đạo Cao Đài. Sự hiện diện của những người như anh cho thấy, khi giáo lý hướng thiện được soi sáng bởi lý tưởng của Đảng, niềm tin tôn giáo trở thành động lực cho công cuộc xây dựng xã hội mới.

Nói về con đường để một tín đồ như Triệu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trước hết phải kế đến thời gian anh tham gia nghĩa vụ quân sự. Khoảng thời gian rèn luyện trong quân đội giúp anh được tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Đảng, và anh nhận ra mình không chỉ cần “cứu rỗi con người” như lẽ đạo mà cần hướng tới lý tưởng cao đẹp của người đảng viên là “giải phóng con người và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa”.

Dù vậy, trước khi nộp đơn xin vào Đảng, anh đã có những băn khoăn rất thật. “Tôi sinh ra trong đạo, được dạy tin vào điều thiện, làm việc lành, sống hòa hiếu. Còn Đảng lại nói về lý tưởng cộng sản, phụng sự nhân dân, xây dựng xã hội công bằng. Tôi từng tự hỏi, liệu hai niềm tin ấy có gặp nhau không?”, anh nhớ lại.

Lê Ngọc Triệu dâng hoa lên Thánh thất.

Có lúc anh phân vân đến mức tự đặt câu hỏi trước bàn thờ: “Nếu mình là đảng viên, liệu có làm tròn bổn phận tín đồ không?”. Rồi chính những đảng viên, người thân và đồng đạo đã giúp anh tìm được câu trả lời.

Cha anh - một tín đồ cao niên - tin tưởng nói với con: “Tín đồ tốt, sẽ có cơ hội trở thành đảng viên tốt”. Bởi giáo lý của đạo là hướng thiện, thì cốt lõi tư tưởng của Đảng là vì sự phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của Nhân dân.

Từ việc thấm nhuần lý luận của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ mà những người đảng viên đi trước dày công giải thích, động viên, Triệu quyết định nộp đơn xin vào Đảng. Những ngày chờ đợi được xét kết nạp, anh vẫn đều đặn đi lễ, làm công quả, tham gia các hoạt động thiện nguyện.

“Càng hiểu sâu sắc về lý tưởng của Đảng, tôi thấy một tín đồ đạo Cao Đài có những cơ sở để phấn đấu trở thành một đảng viên tốt. Bởi lý tưởng của Đảng, con đường mà Đảng vạch ra đều lấy Nhân dân làm gốc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Nó chứa đựng trong đó cả phương châm hành đạo mà tôi từng được dạy là Tu tại thế, hành đạo giúp đời”, anh nói.

Lê Ngọc Triệu đạt danh hiệu "chiến sĩ tiên tiến" trong thời gian nhập ngũ.

Ngày được kết nạp, nhiều đồng đạo đến chúc mừng. Họ xem đó là niềm tự hào. Từ đó, đối với họ, Triệu - đảng viên trong đạo là người của đạo, gánh thêm trách nhiệm với xã hội. “Càng sống đúng giáo lý thì càng gần với tinh thần phục vụ Nhân dân và được người dân coi trọng", anh nhớ lại.

“Mới đó mà tôi cũng được 5 năm tuổi Đảng rồi”, anh cười, rồi nói bản thân vào Đảng không phải để hơn ai, mà để mình có cơ hội cống hiến nhiều hơn, có vị trí để vận động bà con tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Anh nhận thấy, vừa là người trong đạo, vừa là đảng viên là một thuận lợi rất lớn trong công tác xã hội, hoàn thành trách trách nhiệm đảng viên.

Với Triệu, nếu giáo lý đạo Cao Đài hướng con người tới điều thiện cá nhân, thì lý tưởng cộng sản của Đảng đưa điều thiện ấy vượt ra khỏi giới hạn tôn giáo, trở thành sức mạnh giải phóng cả cộng đồng.

Những lời của Triệu chậm, chắc và thật. Đức tin tôn giáo là gốc của tâm, nhưng lý tưởng của Đảng là ngọn đuốc dẫn đường, giúp tâm ấy hóa thành hành động cụ thể vì Nhân dân. Anh giữ cả hai, để sống cho trọn.

Tôi hiểu ra rằng, đạo dạy tôi làm điều tốt trong khuôn khổ tín ngưỡng, còn Đảng chỉ cho tôi cách biến điều tốt đó thành hành động vì xã hội. Chính lý tưởng của Đảng giúp tôi hiểu đạo sâu hơn, hành đạo tốt hơn.

Giáo lý hướng thiện lan tỏa trong ánh sáng lý tưởng Sau khi trở thành đảng viên, Lê Ngọc Triệu thay đổi cách nhìn. Anh hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu “sống tốt đời, đẹp đạo”, không chỉ là làm việc thiện, mà còn là dấn thân, tham gia vào những việc chung của cộng đồng.

Những năm đầu, khi vừa là một tín đồ ngoan đạo trong Hội Thánh, vừa tham gia sinh hoạt chi bộ, thời gian chồng chéo, công việc nhiều. Nhưng nhờ sự động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng đạo anh dần tìm được nhịp cân bằng.

Ở khu phố Trường Lưu (phường Long Hoa), Triệu là gương mặt quen thuộc trong mọi phong trào. Khi chính quyền vận động người dân hiến đất mở rộng tuyến đường dẫn vào họ đạo, anh là người đầu tiên đến từng nhà, giải thích, thuyết phục bà con.

“Tôi nói với tín hữu, làm con đường rộng hơn, sạch hơn là làm điều thiện. Mà điều thiện thì chính bổn đạo cũng dạy. Còn sâu xa hơn, tôi thấy mình cũng đang làm nhiệm vụ của người đảng viên, thực hiện nhiệm vụ của Đảng để bà con đi lại dễ dàng hơn, giao thương phát triển hơn. Đó cũng chính là hiện thực hóa lý tưởng vì dân, vì nước mà Đảng đang lãnh đạo”, anh kể.

Triệu tích cực tham gia các phong trào của chi bộ và họ đạo.

Lời vận động của anh được lắng nghe, bởi anh vừa là tín đồ trong đạo, vừa là đảng viên được tin tưởng. Nhờ đó, hàng chục hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tuyến đường hoàn thành sớm hơn dự kiến. “Khi người đảng viên trong đạo cùng làm, cùng thuyết phục, cùng nêu gương, mọi người dễ đồng thuận lắm. Ai cũng muốn đóng góp chút gì đó cho xóm làng”.

Không chỉ trong phong trào làm đường, Triệu còn là người tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội như: Vận động ủng hộ quỹ khuyến học, hỗ trợ sửa nhà cho hộ nghèo, quyên góp xây dựng nhà tình thương...

Công quả của đạo gặp gỡ công ích của Đảng. Đó là cách mà chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng” đi vào lòng người. Đó cũng là điều Triệu luôn vận dụng theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW khẳng định, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, sẽ còn tồn tại lâu dài trong tiến trình xây dựng CNXH miễn là hướng đến giá trị “tốt đời, đẹp đạo”.

Triệu là đảng viên năng nổ trong mọi phong trào của địa phương.

Sự chân thành của Triệu khiến bà con quý mến. Trong các dịp đại lễ, anh được họ đạo phân công cùng đoàn thanh niên hỗ trợ an ninh trật tự, hướng dẫn khách hành hương, giữ gìn vệ sinh khu vực Tòa Thánh. Khi làm những việc ấy, anh thấy mình không chỉ là tín đồ, mà còn là người của Đảng, người đang góp phần giữ bình yên cho quê hương.

Câu chuyện của Lê Ngọc Triệu không chỉ là chuyện của một cá nhân, mà là hình ảnh thu nhỏ của sự chuyển mình trong cộng đồng tín đồ ở Tây Ninh. Khi ánh sáng của lý tưởng cộng sản soi chiếu vào những giá trị nhân văn của tôn giáo, đức tin được nâng lên tầm mới - từ niềm tin cá nhân thành sức mạnh tập thể, từ đạo đức hướng thiện thành hành động cách mạng.

“Ngày trước, nhiều người nghĩ Đạo và Đảng đi hai hướng. Giờ thì không. Nhìn những người trẻ như Triệu, người ta hiểu ra rồi”, - đó là lời một chức sắc tại họ đạo Long Hoa từng nói với Triệu.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, riêng phường Long Hoa - trung tâm Tòa Thánh, có hơn 90% người dân là tín đồ Cao Đài. Họ không chỉ giữ đạo, mà còn góp sức trong mọi lĩnh vực, từ an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, đến chăm lo giáo dục…

Cờ Tổ quốc và cờ đạo Cao Đài rực rỡ trong sân Toà thánh Tây Ninh.

Nhiều đảng viên, như Triệu, chính là “cầu nối” để Đảng đến gần hơn với đồng bào tôn giáo. Họ giúp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được lan tỏa tự nhiên, bằng tiếng nói của người trong đạo, chứ không bằng khẩu hiệu. Và, chính điều đó khiến niềm tin trong cộng đồng tín đồ càng thêm bền chặt.

Ở Tây Ninh hôm nay, những người như Lê Ngọc Triệu đang lặng lẽ làm nên một diện mạo khác cho vùng đất này, nơi đức tin không dừng ở lễ nghi, mà tỏa sáng trong từng việc làm. Nơi lý tưởng cộng sản không chỉ là khẩu hiệu, mà sống động trong lòng mỗi tín đồ, đảng viên, bằng những hành động nhỏ, nhưng có sức lay động lớn.