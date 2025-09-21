Người dân xếp hàng mua bánh Trung thu truyền thống ở Hà Nội

Người dân Hà Nội xếp hàng mua bánh Trung thu truyền thống.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày cuối tháng 7 (Âm lịch) các cửa hàng bánh trung thu truyền thống đã nườm nượp khách.
Tại cửa hàng bánh trung thu cổ truyền nổi tiếng trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) từ sáng đến trưa, người dân xếp hàng dài chờ mua bánh.
Theo quan sát, trung bình mỗi người dân phải xếp hàng từ 10 - 15 phút mới tới lượt vào cửa hàng.
"Những ngày cuối tháng 7 Âm lịch nên khách mua bánh thắp hương đông hơn. Bánh ở đây làm thủ công trong ngày nên nhiều người chờ để mua bánh mới ra lò”, ông Phạm Vân Đỉnh chủ cửa hàng cho biết.
Chị Thuý Quỳnh (ngụ phường Tây Hồ) chia sẻ: “Gia đình tôi từ trước đến nay đều mua bánh trung thu truyền thống dịp này để bày biện mâm cúng, dâng hương và sau đó là cùng nhau thưởng thức. Tôi nghĩ nên ra mua sớm vừa tránh cảnh chen chúc, nhưng không ngờ vẫn xếp hàng dài”.
Cách đó không xa cơ sở 2 của tiệm bánh này cũng chật kín khách xếp hàng mua.
5 quầy thanh toán tại cửa hàng không còn chỗ trống.
Anh Phạm Hải Đăng chủ cửa hàng cho biết: "Thực tế năm nay cơ sở có phần chững hơn so với mọi năm, nhưng lượng khách quen vẫn ổn định nên sản xuất không bị ảnh hưởng, lượng khách mua sớm từ đầu tháng, đều đặn hơn thay vì chờ sát ngày. Do đặc thù bánh cổ truyền không dùng chất bảo quản, chỉ để được 3-5 ngày nên cơ sở làm đến đâu bán đến đó, không sản xuất trước".
Anh Đăng cho biết, các loại bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, đậu xanh luôn được khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, do giá nguyên liệu năm nay tăng nên một số loại bánh phải điều chỉnh nhẹ so với mọi năm. “Hiện, bánh nướng thập cẩm tăng từ 55.000 đồng/chiếc lên 60.000 đồng/chiếc, bánh dẻo chay từ 25.000 đồng/chiếc lên 30.000 đồng/chiếc. Các loại nhân khác vẫn giữ nguyên giá, chỉ những loại có nguyên liệu tăng nhiều mới phải điều chỉnh,” anh Đăng nói thêm.
Bánh liên tục được chuyển từ xưởng sản xuất vào cửa hàng để phục vụ khách hàng.
Khách hàng xếp hàng dài chờ tới lượt mua bánh.
Bên cạnh các loại bánh trung thu truyền thống, những loại bánh trung thu với các loại nhân lạ miệng cũng được nhiều người săn đón.
Nhân viên cửa hàng cho biết, bánh trung thu nhân cốm xào đã được bán gần 5 năm, nhưng năm nay được nhiều bạn trẻ đón nhận nên lượng tiêu thụ tăng mạnh. “Hiện tại, cửa hàng chỉ còn bánh nhân cốm và cốm trứng muối, các loại nhân khác từ cốm đã hết. Mỗi khách chỉ được mua tối đa 5 chiếc. Đồng thời, cửa hàng cũng đã ngừng nhận đơn online vì kín đến hết ngày 26/9, chỉ bán trực tiếp tại quầy,” nhân viên chia sẻ.
Dù phải chờ đợi, nhưng khách hàng tỏ ra hài lòng với những hộp bánh đúng vị mình yêu thích vừa mua được.
Giá cho mỗi chiếc bánh trung thu nhân cốm từ 80.000 - 100.000 đồng, nếu đóng kèm hộp cửa hàng sẽ thu phí thêm 50.000 đồng/hộp.
Bình luận