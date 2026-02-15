Cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Đặc biệt, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới, phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian, điều chưa từng có trong suốt 23 năm qua.