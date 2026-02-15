Cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Trang chủ
Tối nay, ở TP.HCM, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức khai mạc, sẵn sàng đón người dân và du khách du xuân.
Đường hoa đón khách đến 21h ngày 22/2/2026 (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Không khí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 15/12 rất khẩn trương, công nhân tất bật bổ sung hoa tươi, chỉnh sửa tiểu cảnh, vệ sinh mặt bằng và chạy thử hệ thống ánh sáng, trình chiếu.
Đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ sông Sài Gòn với dàn ba linh vật ngựa chính tượng trưng cho TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu với tạo hình nguyên khối vững chãi.
Đường hoa trải dài theo ba chương: “Xuân hội nhập” - “Cội nguồn gấm hoa” - “Tương lai vững bước”, tạo mạch kể xuyên suốt trên toàn tuyến.
Tại cổng chào, linh vật Bính Ngọ cao gần 7m, dài khoảng 9m, tạo hình tung vó, phủ sắc vàng rực rỡ, nổi bật giữa trung tâm thành phố.
Khu vực đài phun nước giữa đường hoa được bố trí tiểu cảnh vườn hoa và linh vật ngựa cách điệu, tạo điểm nhấn sinh động cho không gian xuân.
Tiểu cảnh “Ngựa vinh quy bái tổ” gợi hình ảnh truyền thống, gửi gắm thông điệp hiếu nghĩa, thành đạt đầu xuân.
Đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện sắc màu văn hóa Nam Bộ với hiệu ứng sơn mài kết hợp hoa văn mây sóng 3D hologram óng ánh.
Dọc tuyến phố, nhiều mô hình ngựa đa dạng kích thước, kiểu dáng được sắp đặt xen kẽ trong các vườn hoa, tiểu cảnh.
Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 mang đến hai phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian, dấu ấn mới sau 23 năm tổ chức.
Với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Đặc biệt, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới, phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian, điều chưa từng có trong suốt 23 năm qua.
Ban ngày, hơn 100.000 giỏ hoa khoe sắc rực rỡ. Khi đêm xuống, hệ thống ánh sáng và công nghệ trình chiếu biến tuyến phố thành không gian nghệ thuật lung linh.
Hệ thống đèn chiếu sáng trên đường hoa được bật lên, du khách sẽ được mãn nhãn với lễ hội ánh sáng và công nghệ mapping đột phá, tạo sức hút mới lạ với những ai đã nhiều lần đến Đường hoa Nguyễn Huệ.
Sáng cùng ngày, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng Hội đồng nghệ thuật đã tổng kiểm tra Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026.
Bà Thúy cùng Hội đồng nghệ thuật đã cho ý kiến cụ thể từng hạng mục, công trình, cách bố trí hoa, phối màu giữa các loại hoa.
