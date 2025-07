Cận cảnh tuyến đường 'giải cứu' loạt điểm nóng ùn tắc ở cửa ngõ TP.HCM

Đường trục chính Đông Tây được UBND TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ) khởi công từ năm 2021 và khánh thành vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, tại thời điểm đưa vào sử dụng, khoảng 50m cuối tuyến - đoạn kết nối vào xa lộ Hà Nội - vẫn chưa thể thi công do nằm trong phạm vi dự án mở rộng xa lộ Hà Nội do TP.HCM làm chủ đầu tư, khiến tuyến đường chưa thể thông suốt.