Lịch cấm đường ngày 2/9 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80

(VTC News) -

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra sáng 2/9 trong khoảng thời gian từ 6h30 đến khoảng 10h tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Chương trình cụ thể gồm:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống

- 6h45: Nghi Lễ chào cờ

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- 7h05: Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành

- 9h45 - 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cùng chương trình diễu binh, diễu hành A80 diễn ra sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Công an TP Hà Nội đã công bố kế hoạch chi tiết về lịch cấm đường, tạm cấm và phân luồng giao thông trong ngày này. Đây là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại, đồng thời giữ cho giao thông thông suốt.

Người dân Hà Nội cần đặc biệt lưu ý để chủ động sắp xếp hành trình, hạn chế tình trạng ùn ứ, và góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho lễ kỷ niệm của cả nước.

Thời gian áp dụng lệnh cấm đường

Theo thông báo, việc cấm đường phục vụ lễ tổng duyệt và diễu binh được thực hiện trong những khung giờ cụ thể:

-Từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9: Phục vụ Lễ kỷ niệm chính thức sáng 2/9.

Toàn bộ các tuyến đường trọng điểm quanh khu vực Ba Đình và trung tâm thành phố sẽ hạn chế hoặc cấm triệt để với các phương tiện cơ giới.Trong thời gian này, chỉ có những phương tiện được cấp phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm cùng các xe ưu tiên theo quy định mới được phép lưu thông.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 2/9. ( Đắc Huy)

Các tuyến đường cấm hoàn toàn

Nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, sẽ áp dụng lệnh cấm hoàn toàn để đảm bảo không gian cho các hoạt động lễ duyệt binh:

Khu vực Ba Đình và lân cận: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (đoạn từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Trịnh Hoài Đức, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Khu vực Hoàn Kiếm, Đống Đa: Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (đoạn từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (đoạn Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Lê Thánh Tông, Tông Đản (đoạn Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải.

Một số tuyến mở rộng khác: Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (đoạn từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường tạm cấm

Ngoài các tuyến phố bị cấm hoàn toàn, Hà Nội cũng áp dụng biện pháp tạm cấm ở một số khu vực nhất định:

Trong phạm vi Vành đai I: Toàn bộ các phương tiện sẽ bị tạm cấm, ngoại trừ các xe công vụ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe xử lý sự cố và xe được cấp phù hiệu.

Khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: Xe tải có tải trọng từ 1,5 tấn trở lên và xe khách trên 16 chỗ sẽ không được lưu thông, trừ các phương tiện được cấp phép đặc biệt.

Nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, sẽ áp dụng lệnh cấm hoàn toàn. (Ảnh: Đắc Huy)

Các tuyến đường hạn chế lưu thông

Một số tuyến không cấm hoàn toàn nhưng sẽ hạn chế phương tiện nhằm giảm tải lưu lượng:

- Trong Vành đai II đến Vành đai III: Giảm lưu thông của ô tô cá nhân, xe mô tô, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ.

- Trong Vành đai I đến Vành đai II: Nhiều loại phương tiện cũng sẽ bị hạn chế di chuyển trong những khung giờ đã quy định.

- Các tuyến hướng ra ngoại thành: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, tỉnh lộ 419, 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18…

Tại những tuyến này, xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và xe phục vụ lễ kỷ niệm vẫn được phép hoạt động, trong khi các phương tiện khác sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt.

Các hướng di chuyển thay thế

Để tránh ùn tắc và đảm bảo hành trình không bị gián đoạn, lực lượng chức năng đã bố trí nhiều lộ trình thay thế cho các phương tiện:

- Xe từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình: lưu thông theo hướng cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

- Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc: di chuyển qua cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt... hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội – Bắc Giang → cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

- Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...): đi theo Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

- Xe tải trọng từ 10 tấn trở lên: chỉ được phép di chuyển trên Vành đai III trên cao, hạn chế xuống các nút giao Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và phải chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Để góp phần giúp giao thông thông suốt và lễ kỷ niệm được tổ chức thành công, người dân cần:

- Tuyệt đối không dừng, đỗ tại các tuyến nằm trong diện cấm hoặc tạm cấm.

- Chủ động theo dõi thông báo từ Công an TP Hà Nội và các kênh thông tin chính thống.

- Ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, đặc biệt là xe buýt, nhằm giảm tải áp lực giao thông.

- Bố trí thời gian đi lại sớm hơn thường lệ, tránh khung giờ cao điểm hoặc trùng thời gian cấm đường.

- Tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn và hành trình thuận lợi.

Việc cấm và phân luồng giao thông trong dịp 2/9 không chỉ giúp đảm bảo cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra thành công, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay tạo nên một Thủ đô văn minh, an toàn và tràn đầy khí thế chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.