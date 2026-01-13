Người đàn ông suýt mất mạng vì tự ý sử dụng xịt hen phế quản

(VTC News) -

Bệnh nhân V.H.T (49 tuổi) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, ngưng tuần hoàn – hô hấp nhiều lần, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo người nhà, bệnh nhân có bệnh hen phế quản nhiều năm, tự mua thuốc xịt điều trị tại nhà. Khoảng một tuần trước nhập viện, bệnh nhân sốt, khạc đàm, khó thở tăng dần nhưng không đi khám.

Sau đó, gia đình phát hiện bệnh nhân hôn mê. Khi cấp cứu ngoại viện tiếp cận, bệnh nhân đã ngưng tuần hoàn, hô hấp, được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản.

Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân hen phế quản tuyệt đối không tự ý dùng thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ. (Ảnh: BVCC)

BS CK2 Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất cho biết: “Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân tiếp tục ngưng tuần hoàn nhiều lần, phổi hai bên co thắt nặng, thông khí rất kém, không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp chuyên sâu ban đầu. Bệnh nhân rơi vào tình trạng toan hô hấp kéo dài, tiên lượng cực kỳ nặng, nguy cơ tử vong và tổn thương não sau ngưng tim rất cao.”

Bệnh nhân được thở máy cơ học, sử dụng kháng sinh phối hợp, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết động xâm lấn, đồng thời xem xét thực hiện hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não sau ngưng tuần hoàn kéo dài.

Sau thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân dần có những tín hiệu tích cực. Tri giác cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, cai máy thở thành công, không ghi nhận di chứng thần kinh. Hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, được chuyển sang Khoa Nội Hô hấp để tiếp tục điều trị.

ThS.BS. Vũ Trung Hiếu, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất cho biết: “Đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nhiều lần trên nền bệnh lý hen phế quản rất nặng, tiên lượng xấu ngay từ đầu. Tuy nhiên, nguyên tắc của hồi sức là còn cơ hội thì còn cố gắng, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ từ khâu cấp cứu ban đầu đến hồi sức chuyên sâu, chạy đua từng phút để bảo vệ não, duy trì tuần hoàn và hô hấp cho người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người mắc hen phế quản và các bệnh hô hấp mạn tính, cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, uống thuốc đúng liều, đúng thời gian và tái khám định kỳ để được theo dõi, điều chỉnh kịp thời tình trạng bệnh.

Người bệnh không nên chủ quan tự ý mua thuốc, thay đổi liều dùng hoặc lạm dụng các loại thuốc khi chưa có chỉ định chuyên môn, bởi điều này có thể che lấp triệu chứng, làm bệnh diễn tiến nặng và gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, khói thuốc, thời tiết lạnh và các yếu tố dễ kích phát cơn hen. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, ho nhiều, khạc đàm, khó thở tăng dần, mệt mỏi hoặc đáp ứng kém với thuốc đang sử dụng, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh để bệnh trở nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Việc chủ động phòng ngừa, theo dõi và điều trị đúng cách đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.