Người đàn ông mỗi năm đổi họ tên một lần để 'trốn’ đóng trợ cấp nuôi con

Khi trả lời phỏng vấn truyền thông, Roman Korenev, người đứng đầu cơ quan chấp hành án dân sự, chịu trách nhiệm thu các khoản cấp dưỡng nuôi con ở thành phố Tyumen, Nga, tiết lộ một trong những vụ việc gây sốc nhất trong sự nghiệp của mình: Một người đàn ông tại thành phố Tyumen thay đổi hoàn toàn họ và tên mỗi năm với hy vọng trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Sau một năm, anh ta lại quay về tên cũ, rồi tiếp tục đổi sang tên mới, lặp lại chu kỳ này trong thời gian dài.

Kế hoạch được thực hiện tinh vi với hy vọng tránh cơ quan chức năng truy dấu, để không còn bị thu khoản nợ từ tài khoản cá nhân. Cơ quan thi hành án cho biết, chưa rõ người này duy trì "chiêu trò" trên được bao lâu rồi, tuy nhiên nỗ lực trốn nghĩa vụ cuối cùng vẫn thất bại.

Người đàn ông thay tên, đổi họ để cơ quan chức năng không thể truy thu tiền cấp dưỡng nuôi con. (Ảnh: Manassa)

Roman Korenev chia sẻ thêm: “Khi một người thay đổi tên, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ báo cáo thông tin này cho các nhân viên chấp hành án, vì vậy con nợ không thể tránh cấp dưỡng nuôi con bằng cách này".

Các nhân viên chấp hành án ở thành phố Tyumen bật mí với phóng viên rằng nhiều người dân địa phương thường xuyên sử dụng những chiêu trò lố bịch để trốn tránh việc bị thu hồi các khoản nợ.

Chẳng hạn, có người đàn ông tự nhận mình mắc chứng sợ không gian rộng (agoraphobia) để không cho nhân viên chấp hành án vào nhà. Con nợ này sở hữu hai căn hộ lớn mà không chấp nhận kê biên.

Nhân viên thi hành án tại đây luôn phải "căng não" đối phó với những trường hợp giả ốm, cố tình đóng cửa không hợp tác hoặc đưa ra lý do bất thường. Tuy nhiên, tất cả chiêu trò đều không giúp họ trốn được nghĩa vụ nợ.

Trên thế giới cũng có rất nhiều người sử dụng cách thức độc, lạ để trốn tránh nghĩa vụ nuôi con và nghĩa vụ tài chính.

Một trường hợp gây chấn động khác xảy ra tại bang Kentucky, Mỹ. Jesse Kipf (39 tuổi) bị kết án hơn 6 năm tù sau khi giả mạo cái chết của chính mình để trốn khoản nợ cấp dưỡng cho vợ cũ lên đến hơn 100.000USD (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Theo hồ sơ từ Bộ Tư pháp, Kipf đánh cắp thông tin cá nhân của một bác sĩ để truy cập vào Hệ thống Đăng ký Tử vong. Tại đây, anh ta tạo một hồ sơ giả, làm giấy chứng tử cho chính mình. Hành vi gian lận tinh vi này giúp Kipf trở thành người đã khuất trong cơ sở dữ liệu của chính phủ.

Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng thất bại. Kipf bị bắt và phải nhận bản án nặng cho tội gian lận của mình.