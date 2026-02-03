Người đàn ông mất 8,5 tỷ đồng từ lời mời tham gia 'câu lạc bộ massage cao cấp'

Ngày 3/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết tiếp nhận thông tin về một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng thông qua ứng dụng kết bạn, hẹn hò trên mạng xã hội.

Theo hồ sơ vụ việc, người đàn ông tên S. quen một tài khoản tên "Quốc Việt" qua ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính. Sau một thời gian trò chuyện, người này hướng dẫn ông S. sang ứng dụng Telegram, tự giới thiệu là lễ tân của "Câu lạc bộ DIAMOND" – chuyên cung cấp các dịch vụ massage cao cấp.

Để được sử dụng dịch vụ, đối tượng yêu cầu ông S. chuyển 150.000 đồng để mở thẻ thành viên. Sau đó, ông S. được giới thiệu với một tài khoản Telegram khác tên “HD_Văn Trưởng”, tự xưng là chuyên viên kích hoạt thẻ, hướng dẫn thực hiện các “nhiệm vụ” trên hệ thống.

Theo hướng dẫn, ông S. đăng ký tài khoản tại một website có giao diện chuyên nghiệp, được giới thiệu là hệ thống của câu lạc bộ lớn, uy tín. Các nhiệm vụ mà ông S. thao tác gồm “bình chọn”, “yêu thích”, mỗi lần phải chuyển trước một khoản tiền, sau đó được hoàn lại kèm hoa hồng.

Ở hai lần đầu, ông S. nhận đủ tiền gốc và lợi nhuận nên tin rằng đây là hình thức kiếm tiền thật. Tuy nhiên, đến lần thứ ba, khi số tiền chuyển vào lớn hơn, các đối tượng thông báo ông “thao tác sai”, “tài khoản bị lỗi” và tuyên bố tài khoản bị “đóng băng”.

Sau đó, các đối tượng liên tục yêu cầu ông S. chuyển thêm tiền với lý do mở khóa tài khoản, khôi phục dữ liệu, xác minh hệ thống. Lo sợ mất số tiền đã nộp, nạn nhân tiếp tục chuyển khoản theo yêu cầu. Đến khi tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 8,5 tỷ đồng, ông S. mới biết mình bị lừa đảo.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao rất nguy hiểm, thường được gọi là mô hình “làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng”. Các đối tượng tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, sau đó dẫn sang các nền tảng nhắn tin riêng như Telegram để tránh bị kiểm soát.

Những website được giới thiệu thực chất chỉ là hệ thống giả, hiển thị số dư và kết quả giao dịch ảo. Việc trả tiền ở những lần đầu nhằm tạo niềm tin để nạn nhân chuyển các khoản lớn hơn. Khi đạt được mục đích, đối tượng dựng lý do “lỗi hệ thống”, “sai thao tác” để khóa tài khoản, ép nạn nhân tiếp tục nộp tiền.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân cần thận trọng khi kết bạn với người lạ trên mạng xã hội, không đăng nhập hoặc tham gia các ứng dụng, website không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các lời mời gọi đầu tư, làm nhiệm vụ sinh lời cao trong thời gian ngắn.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người mới quen trên mạng, không tin vào cam kết hoàn tiền, trả hoa hồng nhanh chóng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần dừng ngay giao dịch và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.