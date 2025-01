Người đàn ông cầm gậy ba khúc đánh tài xế xe công nghệ giữa đường ở TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 12/1, mạng xã hội lan truyên clip một người đàn ông cầm gậy ba khúc bước từ ô tô xuống, chửi bới một tài xế xe ôm công nghệ giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bình Thạnh. Tiếp đó, người đàn ông này cầm gậy 3 khúc đánh vào đầu tài xế xe ôm khiến mũ bảo hiểm tài xế bị bể.

Sau khi đánh xong, người này lên ô tô biển số 51G – 975.03 bỏ chạy.

Người đàn ông cầm gậy đánh tài xế xe công nghệ giữa đường đông đúc. (Ảnh cắt từ clip)

Clip cho thấy hiện trường khi xảy ra vụ việc giao thông hỗn loạn, ùn ứ. Nhiều người đi đường bất bình với hành động của người đàn ông này nên hô hào chặn xe, gọi công an.

Công an quận Bình Thạnh cho biết đã vào cuộc truy tìm người đàn cầm gậy đánh vào đầu, làm vỡ nón bảo hiểm tài xế công nghệ này. Điều tra ban đầu, người đàn ông này đánh tài xế công nghệ do mâu thuẫn trong va quẹt giao thông trên đường.

Theo xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 11/1, tại địa chỉ 557 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh.

Các vụ mâu thuẫn trên đường phố, dẫn đến đánh nhau gần đây liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Phước Pháp (SN 1993, quê An Giang) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Pháp là tài xế ô tô hành hung người đi đường sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Cũng trong ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) bắt khẩn cấp Võ Duy Tân (SN 1998, quê Tiền Giang, tài xế xe ôm công nghệ), Võ Văn Long (SN 1969), Nguyễn Ngọc Long (SN 1980) và Trần Văn Minh (SN 1969) - cùng ngụ quận Bình Thạnh, hành nghề xe ôm truyền thống - để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. 4 tài xế này liên quan vụ hỗn chiến trước Bệnh viện quận Bình Thạnh, gây náo loạn và ảnh hưởng đến trật tự công cộng.