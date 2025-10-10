Mất điện sang ngày thứ ba, dân Thái Nguyên chạy máy phát dọn nhà sau lũ

Gia đình ông Quang phải thuê thêm người hỗ trợ vì bùn đóng dày hơn 20cm. Ông kể, những ngày nước dâng, cả gia đình phải lên tầng 3 trú ngụ, chỉ mang theo ít đồ khô và nước uống. “Sáng nay mới dám xuống nhà. Tủ, giường, đồ điện hỏng hết. Mất điện lâu quá, không có nước sạch, giờ chỉ mong có lại điện để dùng máy bơm rửa bùn cho nhanh”, ông nói.