Mất điện sang ngày thứ ba, dân Thái Nguyên chạy máy phát dọn nhà sau lũ

Tối 9/10, nước lũ rút khỏi nhiều tuyến phố trung tâm, người dân Thái Nguyên lại tất bật dọn dẹp bùn đất, khôi phục nhà cửa.
Một số tuyến phố tại phường Phan Đình Phùng, phường Gia Sàng... vẫn chìm trong bóng tối do điện lưới chưa được khôi phục.
Sau ba ngày ngập trong biển nước và mất điện trên diện rộng, nhiều hộ dân phải bỏ ra 4-6 triệu đồng mua máy phát điện để thắp sáng, vận hành máy bơm và máy hút nước.
Tiếng máy phát điện vang lên giữa những con ngõ lầy lội, mùi dầu diesel quyện với mùi bùn ẩm nồng nặc. “Nhà tôi mất điện từ hôm 7/10, giờ là ngày thứ ba rồi. Không có điện thì không dọn được, đành mua máy phát và hơn chục lít dầu để bơm nước, hút bùn”, ông Nguyễn Văn Hải (54 tuổi, ở phường Gia Sàng) cho hay.
Căn nhà hai tầng của ông Đào Quang Minh (50 tuổi) ngập tới quá nửa tầng một. Khi nước rút, mọi thứ trong nhà từ tivi, tủ lạnh đến bàn ghế đều phủ lớp bùn dày.
“Cả đời tôi chưa từng thấy nước lên nhanh như thế. Giờ chỉ mong dọn cho xong, đồ hỏng thì tính sau”, ông Minh thở dài.
Cách đó không xa, ông Quang (58 tuổi) cùng em ruột cật lực dọn căn nhà mặt phố.
Gia đình ông Quang phải thuê thêm người hỗ trợ vì bùn đóng dày hơn 20cm. Ông kể, những ngày nước dâng, cả gia đình phải lên tầng 3 trú ngụ, chỉ mang theo ít đồ khô và nước uống. “Sáng nay mới dám xuống nhà. Tủ, giường, đồ điện hỏng hết. Mất điện lâu quá, không có nước sạch, giờ chỉ mong có lại điện để dùng máy bơm rửa bùn cho nhanh”, ông nói.
Không chỉ nhà dân, nhiều cửa hàng, văn phòng trong khu vực phường Gia Sàng, Túc Duyên, Quang Trung… cũng chịu thiệt hại nặng nề.
Anh Thịnh, chủ một cơ sở kinh doanh, sửa chữa đồ điện tử trên đường Bắc - Nam cho biết căn nhà anh thuê ngập lút tầng 1. “Hàng trăm chiếc tivi, tủ lạnh, máy tính, máy ép... đều ngấm nước ướt. Giờ chỉ còn cách mở máy phát, hong khô từng chút một để cứu được gì thì cứu”, anh Thịnh chia sẻ.
Lũ rút để lại cảnh hoang tàn, tràn ngập rác thải trên khắp các tuyến phố.
Đồ đạc hư hỏng được chất đầy lề đường chờ xe rác thu gom.
Một số hộ dân phải mang đồ ra phơi tạm trên vỉa hè, tận dụng ánh sáng đèn pin điện thoại để dọn rửa.
Điện lực Thái Nguyên đang khẩn trương khôi phục cấp điện cho các khu vực trung tâm. Tuy nhiên, do nhiều trạm biến áp, tủ điện bị ngập sâu, việc kiểm tra mất thời gian, nên dự kiến phải thêm một ngày nữa mới có thể cấp điện trở lại toàn bộ.
Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 200.000 hộ dân bị ngập nhà; hơn 7.100 ha cây trồng và 136.000 con gia cầm bị cuốn trôi; trên 300 điểm sạt lở, ngập úng xuất hiện trên các tuyến giao thông. Chính quyền và lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục hệ thống điện, nước và giao thông.
Đây được xem là trận lũ nghiêm trọng nhất trong hơn 60 năm qua ở Thái Nguyên, để lại thiệt hại nặng nề và ký ức không thể quên với hàng vạn người dân địa phương.
