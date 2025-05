Người cha bắn tài xế gây tai nạn khiến con mình tử vong: Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ TNGT

(VTC News) -

Liên quan việc ông Nguyễn Vĩnh Phúc bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung từng xảy ra va chạm giao thông khiến con gái ông tử vong, ngày 2/5, tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khẩn trương kiểm tra toàn bộ hồ sơ giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 04/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long làm cháu N.N.B.Tr (SN 27/7/2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Kết quả kiểm tra, có căn cứ xác định hành vi điều khiển xe ô tô BKS: 84C - 102.77 của Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến em N.N.B.T thiệt mạng.

Do quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, các quyết định giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long đã có hiệu lực pháp luật, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao ra quyết định hủy bỏ và chỉ đạo huỷ bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc; hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/01/2025 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương kiểm tra, xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông nêu trên theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

Đối với vụ việc nổ súng xảy ra tại Vĩnh Long sáng 28/4, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc kể trên, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao cũng đã làm việc với gia đình ông Nguyễn Vĩnh Phúc.