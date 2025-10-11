Đình chỉ điều tra vụ án cha bắn tài xế cán chết con mình ở Vĩnh Long

Liên quan việc ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; ngụ xã Trà Côn) dùng súng bắn tài xế N.V.B.T sau đó tự sát, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi cơ quan báo chí thông tin về vụ án "giết người".

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Hiện trường vụ người cha bắn tài xế xe tải cán chết con mình ở Vĩnh Long. (Ảnh cắt từ clip)

Đối với vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân làm em N.N.B.Tr (14 tuổi; con ông Phúc) tử vong, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang chờ kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao theo đơn tố giác của gia đình em Tr.

Khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ căn cứ tính chất, mức độ, trách nhiệm, hành vi vi phạm của từng cá nhân để xem xét xử lý theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4/9/2024, tại Tỉnh lộ 901 đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, ông N.V.B.T điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với em N.N.B.Tr.

Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn lúc đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Phúc nhiều lần khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28/4/2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông làm em Tr. tử vong ngày 6/5.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26/5, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm.

Tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.V.B.T.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long mời bà H. cùng luật sư lên thông báo kết quả giám định tâm thần đối với tài xế T. Theo đó, tài xế T. mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình…