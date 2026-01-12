'Ngựa về phố' – Bộ tượng ngựa Tây Nguyên độc lạ giữa lòng Văn Miếu

Nhân dịp đón năm mới Bính Ngọ, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám khai mạc trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố”, với các tác phẩm điêu khắc ngựa độc bản.
Video: Mục sở thị tượng ngựa Tây Nguyên độc bản đón xuân tại Thủ Đô.
Trên đỉnh mỗi cột đều được điêu khắc hình tượng ngựa. Mỗi cột gỗ mang một chủ đề riêng, từ các con vật như cào cào, nai, voi, trâu; cảnh sinh hoạt gõ chiêng, đánh trống, thổi tù và, chơi đàn T’rưng; đến lễ hội với cây nêu, giã gạo, uống rượu cần, cùng hoa văn và vòng đời con người từ sinh ra, yêu đương, lao động đến khi lìa trần.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm, người Tây Nguyên hiếm khi cưỡi ngựa mà chủ yếu dắt ngựa đi bộ, chở hàng hóa vượt quãng đường 200–300km. Những hành trình dài rèn luyện sức bền, ý chí và thể lực, tạo nên vóc dáng vạm vỡ, cân đối, dũng mãnh và bền bỉ, tựa như con ngựa gắn bó với họ suốt bao đời.
Không dừng ở tạo hình, mỗi tượng ngựa còn kể một câu chuyện văn hóa, gửi gắm khát vọng sống và niềm tin bền bỉ của đồng bào Tây Nguyên qua những chú ngựa gỗ mộc mạc.
Hình ảnh những chú ngựa béo múp được trang trí hoa văn dân gian tạo cầu nối giữa mỹ thuật truyền thống và ngôn ngữ tạo hình hiện đại.
Triển lãm thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế, đặc biệt là sự quan tâm của giới trẻ.
