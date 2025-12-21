Bên trong nơi nuôi dưỡng giống ngựa triệu đô hiếm bậc nhất thế giới tại Việt Nam

Giữa không gian rộng lớn của Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia tại Vũ Yên (Hải Phòng), sự xuất hiện của chú ngựa Akhal Teke - một trong những giống ngựa đắt đỏ nhất thế giới - đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây là lần hiếm hoi giống ngựa quý hiếm có giá trị hàng triệu USD mỗi con được nuôi dưỡng và chăm sóc bài bản tại Việt Nam.