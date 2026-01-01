Cận Tết, làng gốm 500 năm tuổi Thanh Hà rộn ràng với linh vật ngựa

Thời điểm cuối năm, bên cạnh đón khách tham quan và trải nghiệm, các cơ sở ở làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) tất bật sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ để phục vụ thị trường trong dịp Tết. Sản phẩm chủ lực là những chú ngựa bằng gốm - linh vật Bính Ngọ.
Một tháng trở lại đây, anh Lê Văn Nhật (37 tuổi) dành toàn bộ quỹ thời gian từ sáng sớm cho tới chập tối "trực chiến" ở cơ sở sản xuất gốm của gia đình. Tại đây, người thợ trẻ có tay nghề nức tiếng ở làng gốm 500 năm tuổi đang "chạy đua" với thời gian nhằm gấp rút hoàn thành hàng tá đơn đặt hàng của khách.
Hiện, anh đang khắc họa những chi tiết cuối cùng cho cặp bình hoa hình con ngựa trước khi đưa vào lò nung.
"Cặp bình hoa đặc biệt này được một khách sạn trên địa bàn thành phố đặt hàng từ 2 tuần trước với giá 2,8 triệu đồng và dự kiến bàn giao ngay trong ngày đầu năm mới 2026. Trong quá trình nhào nặn, nếu công đoạn dựng phôi để tạo hình tương đối đơn giản thì việc khắc họa đôi mắt của chú ngựa đòi hỏi kỹ thuật, sự tỉ mỉ rất cao" - anh Nhật cho hay.
Cũng như các cơ sở khác trong làng, thời điểm cuối năm, anh Nhật nhận lượng lớn đơn đặt hàng làm tò he hình con ngựa. Và chỉ trong tháng 12/2025, cơ sở sản xuất gốm Lê Văn Nhật đã cung ứng cho các cửa hàng lưu niệm trong khu phố cổ Hội An hơn 600 con tò he với tạo hình là những chú ngựa ngộ nghĩnh.
"Với tò he hình con ngựa thì mình có thể mặc sức sáng tạo, miễn sao mang lại sự bắt mắt cho người xem. Trung bình, mỗi chú ngựa bằng gốm chỉ mất khoảng 3 phút để nhào nặn, gom đủ 600 con thì đưa vào lò nung. Đối với tò he thường thì nung khoảng 7 tiếng, còn tò he tráng thêm lớp men bên ngoài thì cần thời gian gấp đôi" - anh Nhật chia sẻ thêm.
Du khách tham quan không gian trưng bày sản phẩm bằng gốm tại cơ sở Lê Văn Nhật bày tỏ sự thích thú với những con tò he hình con ngựa rất đáng yêu.
Trong khi đó, những ngày cuối năm, anh Nguyễn Văn Hoàng tỉ mẩn trau chuốt cặp linh vật Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hằng năm, anh Hoàng cùng với 2 thợ trẻ trong làng gồm Lê Văn Nhật và Nguyễn Viết Lâm nhận đơn đặt hàng làm 3 cặp linh vật biểu tượng của năm mới. Năm nay, mỗi cơ sở sẽ làm 2 con ngựa bằng gốm để phục vụ cho việc trưng bày trên tuyến đường dẫn vào làng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
"Nửa tháng nay, tranh thủ thời tiết nắng ráo, tôi bắt tay vào làm linh vật theo đơn đặt hàng của phường. Trong quá trình chế tác, công đoạn khó nhất là việc chống đỡ, giữ làm sao để phần đầu của con ngựa không bị ngã cho tới thời điểm sản phẩm khô và đạt độ cứng cáp. Hy vọng, khi linh vật trình làng sẽ thu hút người dân và du khách đến thưởng lãm" - anh Hoàng nói.
Bình luận