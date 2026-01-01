Cận Tết, làng gốm 500 năm tuổi Thanh Hà rộn ràng với linh vật ngựa

"Cặp bình hoa đặc biệt này được một khách sạn trên địa bàn thành phố đặt hàng từ 2 tuần trước với giá 2,8 triệu đồng và dự kiến bàn giao ngay trong ngày đầu năm mới 2026. Trong quá trình nhào nặn, nếu công đoạn dựng phôi để tạo hình tương đối đơn giản thì việc khắc họa đôi mắt của chú ngựa đòi hỏi kỹ thuật, sự tỉ mỉ rất cao" - anh Nhật cho hay.