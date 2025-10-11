Ngôi sao V.League lỡ cơ hội dự World Cup 2026

(VTC News) -

Tối 10/10, đội tuyển Togo đối đầu Cộng hòa Dân chủ Congo ở trận đấu tại bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Cedric Bakambu - cầu thủ thi đấu cho Real Betis tại La Liga mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp họ đánh bại đội tuyển Togo.

Với 16 điểm có được, Cộng hòa Dân chủ Congo nhiều khả năng sẽ giành tấm vé dự vào vòng play-off với tư cách một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

David Henen trong màu áo SHB Đà Nẵng.

Trước lượt này, Togo kém chính Cộng hòa Dân chủ Congo 6 điểm. Giờ đây, khoảng cách là 9 điểm và đội tuyển Togo chính thức hết cơ hội dự World Cup 2026. Trong đội hình của họ có David Henen - tiền đạo đang thi đấu cho CLB Đà Nẵng tại V.League 2025/26. Henen trở lại đội tuyển Togo sau hơn 1 năm vắng bóng nhưng chưa được vào sân.

Tại châu Phi, vòng loại World Cup được chia làm 9 bảng đấu và thi đấu theo thể thức vòng tròn lượt đi và về. Đội dẫn đầu ở mỗi bảng đấu giành quyền tham dự World Cup. Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng play-off. Ở vòng này, các đội được chia làm hai cặp. Hai đội thắng bước vào trận "chung kết" để tìm ra người sở hữu tấm vé dự vòng play-off liên lục địa.

Trong quá khứ, David Henen từng chơi cho nhiều cấp độ đội tuyển trẻ của Bỉ nhưng sau đó anh quyết định thi đấu cho đội tuyển Togo khi không thể cạnh tranh suất thi đấu với những siêu sao như Mertens, Openda, Lukaku hay Januzaj. Anh từng tập luyện cho đội trẻ Everton nhưng chưa thể vươn đến đẳng cấp cao nhất.

Phong độ ấn tượng trong màu áo Đà Nẵng giúp Henen có cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia. Anh ghi 3 bàn ở V.League và 1 bàn ở cúp Quốc gia sau 4 trận đấu.

Trước đó, một cầu thủ khác ở châu Phi là Ibrahim Maza, ngôi sao mang dòng máu Việt Nam, vừa giành vé dự World Cup 2026 cùng Algeria. Đội bóng Bắc Phi này giành chiến thắng trước Somalia với tỉ số 3-0.