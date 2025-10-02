Chưa đấu 'Thánh Muay', cao thủ tự xưng Đệ nhất Thiếu Lâm thách thức võ sĩ Mỹ

(VTC News) -

Võ sĩ "Đệ Nhất Thiếu Lâm" Nhất Long sẽ có trận đấu thứ ba với cao thủ Muay Thái Buakaw vào ngày 6/10 tại Quảng Châu. Tờ QQ tiết lộ vào tháng trước, Nhất Long đã đến Campuchia và công bố trận đấu tiếp theo. Anh sẽ đối đầu với một võ sĩ nổi tiếng khác, “Quái thú” Bob Sapp của Mỹ, trong sự kiện MAS FIGHT tại Campuchia. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025.

Võ sĩ "Đệ Nhất Thiếu Lâm" Nhất Long sẽ đối đầu Bob Sapp

Bob Sapp không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ võ thuật. Anh là một võ sĩ rất cá tính, sở hữu thân hình vạm vỡ, cao gần 2 mét và nặng khoảng 300 pound (136kg). Sapp nổi danh trên sàn đấu Nhật Bản, tham gia nhiều sự kiện lớn như kickboxing, MMA, và đấu vật biểu diễn (wrestling). Dù thành tích thi đấu không nổi bật, các trận đấu của anh luôn thu hút sự chú ý.

Khi còn thi đấu kickboxing, Sapp từng gây sốc khi đánh bại “Quý ông hoàn hảo” Ernesto Hoost hai lần, khiến cả giới võ thuật kinh ngạc. Tuy nhiên, sau đó, thành tích của anh khá tệ, từng thua liên tiếp 10 trận ở kickboxing và 14 trận ở MMA. Thất bại của Sapp trước võ sĩ Trung Quốc Đổng Thái Sơn vào năm 2013 cũng là một ký ức khó quên đối với nhiều fan võ thuật. Sau năm 2015, Sapp gần như rút lui khỏi sàn đấu và hiếm khi thi đấu.

Bob Sapp cao gần 2m

Trận đấu chuyên nghiệp gần nhất của Sapp là vào năm 2018, khi anh thi đấu ở MFC 24 và thua TKO (knock-out kỹ thuật) trước Selcuk Ustabasi ở sàn kickboxing.

Trước đây, Nhất Long từng có kinh nghiệm “lấy nhỏ thắng lớn” trên sàn đấu. Năm 2018, anh đã hạ knock-out “Gã khổng lồ Hàn Quốc” Choi Hong-man. Lần này, Nhất Long được kỳ vọng sẽ thắng Bob Sapp.

Nhất Long sẽ đối đầu với Buakaw vào ngày 6/10

Tuy nhiên việc Nhất Long đấu với Bob Sapp chỉ 2 tháng sau trận gặp Buakaw khiến nhiều người bất ngờ. Trận đấu giữa Buakaw và Nhất Long được gọi là “trận chiến cuối cùng”. Trận đấu giữa Buakaw và Nhất Long có luật lệ khắc nghiệt nhất: không có trọng tài chấm điểm, chỉ knock-out (KO) mới quyết định thắng bại. Thậm chí trong cuộc họp báo trước trận, Nhất Long khiêu khích Buakaw rằng nên viết giấy rủi ro: “Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, không bên nào được phép truy cứu trách nhiệm của đối phương, mỗi bên tự chịu trách nhiệm của mình”. Rất có thể Nhất Long rất tự tin về lần tái đấu với Buakaw nên đã tiếp tục lên lịch đấu với Bob Sapp.

Năm 2015, Buakaw thắng điểm Nhất Long trong sự kiện Wu Lin Feng – Fight of the Century. Đến năm 2016 Nhất Long giành chiến thắng tính điểm gây tranh cãi, chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của Buakaw trước các võ sĩ Trung Quốc. Hai võ sĩ quyết tâm giải quyết tất cả trong lần đối đầu thứ 3 và cũng là cuối cùng này.

Nhất Long, tên thật Lưu Tinh Quân (sinh 1985, Sơn Đông), xuất thân nghèo khó, tự học nhiều môn phái như Sanda, Muay Thái, Thiếu Lâm, Vịnh Xuân… và nổi tiếng với lối đánh lì lợm, được mệnh danh “Đệ nhất Thiếu Lâm”. Trong khi đó, Buakaw (sinh 1982) là nhà vô địch K-1 World MAX 2004, 2006, biểu tượng toàn cầu của Muay Thái với phong cách mạnh mẽ, nhiều trận knock-out ấn tượng.