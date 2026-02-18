Ngoại trưởng Iran: Có tiến triển trong đàm phán hạt nhân với Mỹ tại Geneva

(VTC News) -

Phát biểu sau vòng đàm phán tại Geneva, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết các bên đã trao đổi nhiều đề xuất và thảo luận nghiêm túc trước khi thống nhất được khuôn khổ chung ban đầu.

“Chúng tôi đã đạt đồng thuận tổng quát về một số nguyên tắc định hướng”, ông nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (Ảnh tư liệu: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

"Còn nhiều việc phải làm"

Các cuộc tiếp xúc diễn ra theo hình thức gián tiếp, do Oman làm trung gian, giữa Ngoại trưởng Araqchi với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi cho biết hai bên rời bàn đàm phán với “các bước tiếp theo rõ ràng”, dù “vẫn còn nhiều việc phải làm”.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cho biết lực lượng nước này phóng tên lửa trong khu vực và tạm đóng eo biển Hormuz trong vài giờ vì “lý do an toàn hàng hải”. Đây là tuyến vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua.

Iran thường xuyên tập trận tại khu vực, song việc chính thức tuyên bố đóng tuyến hàng hải quốc tế được đánh giá là động thái hiếm thấy.

Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận quân sự phía Nam, ngày 17/2/2026. (Ảnh: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)/Hãng thông tấn WANA cung cấp qua Reuters)

Đáp lại phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng “thay đổi chế độ” ở Iran, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào chống Iran sẽ phải trả giá: “Ngay cả quân đội mạnh nhất thế giới đôi khi cũng có thể bị đánh mạnh đến mức không thể đứng dậy”.

Trước đó, ông Trump cho biết ông tham gia tiến trình “một cách gián tiếp”và tin Tehran muốn đạt thỏa thuận, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt hậu quả nếu đàm phán thất bại.

Bất đồng cốt lõi chưa được giải quyết

Tháng 6 năm ngoái, Mỹ cùng Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Washington và Tel Aviv cho rằng Tehran theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong khi Iran khẳng định chương trình chỉ phục vụ mục đích hòa bình, dù nước này đã làm giàu uranium ở mức cao hơn nhu cầu phát điện.

Sau các cuộc tấn công, Iran đối mặt biểu tình trong nước liên quan khủng hoảng chi phí sinh hoạt, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế làm suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ.

Washington muốn mở rộng đàm phán sang kho tên lửa của Iran, nhưng Tehran tuyên bố chỉ bàn việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt. Iran cũng khẳng định không từ bỏ hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium và không thương lượng về tên lửa.

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters, thành công của đối thoại phụ thuộc vào việc Mỹ tránh đưa ra các yêu cầu “phi thực tế” và thực sự nghiêm túc trong việc nới lỏng trừng phạt.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16/2/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/WANA (West Asia News Agency)/Reuters)

Iran là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cho phép phát triển năng lượng hạt nhân dân sự để đổi lại cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử và hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Israel chưa ký hiệp ước này và duy trì chính sách không xác nhận cũng không phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân.