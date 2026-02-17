Ông Trump tuyên bố sẽ gián tiếp tham gia đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran

Phát biểu với các phóng viên, ông Trump nhấn mạnh sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dù là gián tiếp, vì đây là các cuộc làm việc rất quan trọng. Ông cho rằng Tehran không muốn phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu không đạt được thỏa thuận.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trước thềm đàm phán. Các quan chức Mỹ cho biết Washington đã điều động thêm tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông và quân đội đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành chiến dịch quân sự kéo dài nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cho rằng Iran từng theo đuổi lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán trước đây, nhưng đã phải chịu tổn thất sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi mùa hè năm ngoái. Ông bày tỏ hy vọng Tehran sẽ có cách tiếp cận “hợp lý hơn” trong vòng đàm phán lần này.

Trước đó, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước đã rơi vào bế tắc do yêu cầu của Washington rằng Iran phải chấm dứt việc làm giàu uranium trong nước, điều mà Mỹ coi là con đường dẫn đến phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium và chỉ sẵn sàng đàm phán về các hạn chế đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Geneva và tuyên bố Iran đến đàm phán với mục tiêu đạt một “thỏa thuận công bằng và bình đẳng”, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước các sức ép.

IAEA cũng đã nhiều tháng kêu gọi Iran làm rõ tình trạng kho dự trữ có khoảng 440kg uranium làm giàu cao, đồng thời cho phép nối lại đầy đủ hoạt động thanh sát tại các cơ sở hạt nhân quan trọng như Natanz, Fordow và Isfahan.

Trong khi đó, Iran đã tập trận quân sự tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới, và nhiều lần cảnh báo có thể đóng cửa tuyến đường này nếu bị tấn công. Động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Phát biểu trong chuyến thăm Hungary, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận vẫn có cơ hội đạt được giải pháp ngoại giao, nhưng cảnh báo tiến trình đàm phán sẽ rất khó khăn do những bất đồng sâu sắc giữa hai bên.