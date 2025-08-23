Ngoại trưởng Hà Lan từ chức do bế tắc trong lệnh trừng phạt Israel

(VTC News) -

Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp từ chức sau khi không nhận được sự ủng hộ của nội các về các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Israel liên quan đến cuộc tấn công quân sự của nước này vào Gaza.

Veldkamp, ​thành viên của đảng Khế ước xã hội mới (New Social Contract) trung hữu, cho biết hôm 22/8 rằng ông không thể đạt thỏa thuận về "các biện pháp có ý nghĩa" và đã nhiều lần vấp phải sự phản đối từ các đồng nghiệp về các lệnh trừng phạt đã được áp dụng.

Những nỗ lực của ông bao gồm việc áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với các Bộ trưởng cực hữu Israel, Bezalel Smotrich và Itamar Ben-Gvir, với lý do họ kích động bạo lực của người định cư chống lại người Palestine.

Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp.

Ông Veldkamp cũng đã thu hồi ba giấy phép xuất khẩu linh kiện tàu hải quân, cảnh báo về "tình hình xấu đi" ở Gaza và "nguy cơ sử dụng các linh kiện này theo cách không mong muốn.

"Tôi cũng thấy những gì đang diễn ra trên thực địa ở Gaza, cuộc tấn công vào Thành phố Gaza, và những gì đang diễn ra ở Bờ Tây, quyết định xây dựng khu định cư gây tranh cãi E1 và Đông Jerusalem", Veldkamp nói với các phóng viên.

Sự ra đi của ông khiến Hà Lan không có bộ trưởng ngoại giao trong bối cảnh Liên minh Châu Âu đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh cho Ukraine và tiếp tục đàm phán với Mỹ về thuế quan.

Sau khi ông từ chức, tất cả các bộ trưởng và thư ký nhà nước của đảng đã xác nhận sự ủng hộ đối với Veldkamp và từ chức khỏi chính phủ lâm thời để thể hiện sự đoàn kết.

Phóng viên Step Vaessen của Al Jazeera, đưa tin từ Berlin về các diễn biến ở Hà Lan, cho biết Veldkamp "đang chịu áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp trong quốc hội, đặc biệt là từ phe đối lập, những người đã và đang yêu cầu các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Israel".

Mặc dù Veldkamp đã tuyên bố lệnh cấm nhập cảnh đối với hai bộ trưởng Israel vài tuần trước, Vaessen cho biết ông phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng tăng sau các cuộc tấn công của Israel vào Thành phố Gaza; "sự hung hăng ngày càng gia tăng" khiến chính phủ Hà Lan bị thôi thúc "nên hành động nhiều hơn".

“Veldkamp cũng đang thúc đẩy việc đình chỉ thỏa thuận thương mại mà EU đã ký với Israel”, Vaessen nói thêm, đồng thời lưu ý rằng Ngoại trưởng Hà Lan “ngày càng thất vọng vì Đức đang ngăn cản điều đó. Vì vậy, Quốc hội Hà Lan cũng cho rằng Hà Lan không nên chờ đợi thêm bất kỳ lệnh trừng phạt nào của châu Âu mà nên áp dụng lệnh trừng phạt riêng đối với Israel".

Quan hệ châu Âu - Israel

Mặc dù áp dụng các lệnh trừng phạt hạn chế đối với Israel, Hà Lan vẫn tiếp tục hỗ trợ chuỗi cung ứng máy bay chiến đấu F-35 của Israel.

Nghiên cứu của Phong trào Thanh niên Palestine được chia sẻ với Al Jazeera vào tháng 6 cho thấy, các tàu chở linh kiện F-35 thường xuyên cập cảng Rotterdam, do công ty vận tải biển Maersk của Đan Mạch khai thác.

Máy bay phản lực F-35 đã được Israel sử dụng trong các cuộc không kích vào Gaza, khiến phần lớn Dải Gaza bị tàn phá và góp phần gây ra cái chết của hơn 62.000 người kể từ tháng 10/2023.

Đầu tuần này, Hà Lan cùng 20 quốc gia khác lên án việc Israel chấp thuận mở rộng khu định cư quy mô lớn ở Bờ Tây, gọi điều này là "không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế".

Trong khi đó, các cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza vẫn tiếp diễn, buộc người dân phải rời khỏi Thành phố Gaza về phía nam trong bối cảnh nạn đói đang gia tăng. Một tổ chức theo dõi nạn đói toàn cầu đã xác nhận hôm 22/8 rằng người dân Thành phố Gaza và các khu vực lân cận đang phải đối mặt với tình trạng đói kém.

Chưa có người kế nhiệm ông Veldkamp được công bố. Chính phủ lâm thời Hà Lan, nắm quyền kể từ khi liên minh trước đó sụp đổ vào tháng 6, dự kiến ​​sẽ duy trì cho đến khi một liên minh mới được thành lập sau cuộc bầu cử vào tháng 10, quá trình có thể mất nhiều tháng.