Tối 2/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được báo cáo nhanh về một vụ nghi ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Tháp, trong đó có 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, vụ việc xảy ra tại Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng. Các nạn nhân được xác định có liên quan đến việc sử dụng rượu ngâm nghi không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nghi ngộ độc rượu ngâm ở Đồng Tháp khiến 2 người tử vong, Bộ Y tế vào cuộc (Ảnh minh họa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tích cực cứu chữa người nghi bị ngộ độc, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và biến chứng nặng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tiến hành truy xuất nguồn gốc, dừng ngay việc lưu thông sản phẩm rượu nghi gây ngộ độc, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo quy định.

Đặc biệt, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, nhất là các cơ sở nấu rượu thủ công, nhỏ lẻ, rượu ngâm dân gian, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác – những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngộ độc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, trong đó có Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả; cùng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu ngâm, rượu tự nấu không rõ thành phần, nguồn gốc, đặc biệt là các loại rượu ngâm động, thực vật lạ, nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tử vong.