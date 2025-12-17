Nghi bị xử ép, HLV Việt Nam nổi giận ném chai nước, võ sĩ bỏ về không đánh tiếp

(VTC News) -

Huấn luyện viên Việt Nam ném chai nước, đưa võ sĩ ra ngoài từ chối thi đấu tiếp.

Ở trận bán kết nữ hạng cân 45 kg môn muay Thái SEA Games 33 diễn ra chiều qua 16/12, võ sĩ Hoàng Khánh Mai của Việt Nam đối đầu Islay Bomogao (Philippines). Kết thúc hiệp 2, Khánh Mai và huấn luyện viên quyết định dừng thi đấu trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Islay Bomogao là võ sĩ rất mạnh của Philippines. Cô đứng đầu bảng xếp hạng của Hiệp hội muay quốc tế (IFMA) hạng cân 45 kg nữ. Ngoài ra, Bomogao cũng có kinh nghiệm đấu võ đài chuyên nghiệp dày dạn với nhiều trận đấu tại ONE Championship.

Gặp đối thủ mạnh, Hoàng Khánh Mai thi đấu đầy cố gắng và không lép vế. Ở 2 hiệp đầu tiên, các giám định viên chấm vận động viên của Philippines thắng với tỷ số 10-9. Tuy nhiên, huấn luyện viên của đội Việt Nam cho rằng sự đánh giá này không hợp lý.

Ông nổi giận ném mạnh chai nước vào sàn đấu. Sau đó, vận động viên Hoàng Khánh Mai rời khỏi võ đài ra về, từ chối thi đấu tiếp.

"Bầu không khí tại nhà thi đấu Lumpinee trở nên khó hiểu khi đối thủ người Việt Nam bất ngờ rời khỏi võ đài trước khi hiệp 3 bắt đầu", trang Onesports của Philippines tường thuật. Hành động của võ sĩ Việt Nam được tính là bỏ cuộc. Do đó, Islay Bomogao vào thẳng trận chung kết.

Hoàng Khánh Mai (giáp đỏ) thi đấu ngang ngửa với đối thủ mạnh.

"Hai võ sĩ đã tạo nên màn so tài căng thẳng trong hai hiệp đầu, trước khi các giám định chấm Bomogao dẫn 20-18 trước hiệp đấu cuối cùng. Tuy nhiên, góc đài của đội tuyển Việt Nam không đồng tình với kết quả chấm điểm, ném chai nước vào võ đài, rồi Mai Hoàng Khánh cùng toàn bộ ê-kíp rời khỏi khu vực thi đấu", Onesports mô tả.

“Hiệp một tôi được chấm thắng, hiệp hai cũng vậy. Đến hiệp ba thì tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên tôi vui vì không phải đánh hiệp ba, nhưng tôi thực sự bối rối vì không hiểu lý do”, võ sĩ của Philippines cho biết. Bomogao sẽ đấu với Arissara Noon-Eiad. Trong khi đó, Hoàng Khánh Mai giành huy chương đồng.