Võ sĩ Việt Nam quá mạnh, đánh 66 giây giành luôn huy chương vàng

(VTC News) -

Nguyễn Thị Thu Thủy giành chiến thắng trước đối thủ Myanmar chỉ sau hơn 1 phút thi đấu.

Ở nội dung tán thủ 60kg nữ môn wushu, Nguyễn Thị Thu Thủy đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đánh bại vận động viên Myanmar. Dù trận chung kết được thiết kế gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, nhưng cuộc so tài đã sớm khép lại.

Chỉ sau khoảng 1 phút thi đấu, Thu Thủy hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tiếp tung ra những đòn đánh chính xác, qua đó giành chiến thắng trước đối thủ Myanmar và đem về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam trong ngày 15/12.

Trương Văn Chưởng tiếp tục nối dài thành công cho wushu Việt Nam ở hạng cân 70kg nam. Võ sĩ này thi đấu áp đảo trước đối thủ đến từ Lào và giành chiến thắng thuyết phục chỉ sau 2 hiệp, giúp đoàn Việt Nam nâng tổng số HCV tại SEA Games 33 lên con số 37.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, wushu Việt Nam cũng khởi đầu đầy nỗ lực ở các nội dung biểu diễn. Đáng chú ý là Đặng Trần Phương Nhi ở nội dung toàn năng nữ, khi thi đấu trong điều kiện thể lực không sung mãn nhưng vẫn hoàn thành đầy đủ ba bài thi nam quyền, nam côn và nam đao. Với tổng điểm 29,112, Phương Nhi giành HCB, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày.

Ngoài ra, các võ sĩ wushu Việt Nam còn góp mặt ở nhiều trận chung kết khác như nam quyền nam, thương thuật nữ, thái cực kiếm nam và đối luyện binh khí nữ. Màn trình diễn ổn định và tinh thần thi đấu quyết tâm cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng khả năng xuất sắc của wushu Việt Nam tại SEA Games 33.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn