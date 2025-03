Nghe tư vấn khác nhau, bệnh nhân hoang mang: Ai chịu trách nhiệm?

(VTC News) -

Chữa bệnh căn cứ sức khoẻ bệnh nhân

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Phương Đông (Hà Nội), phác đồ chăm sóc, điều trị bệnh của Bộ Y tế đưa ra nhất quán, các phương pháp điều trị mới cũng thường xuyên được cập nhật hàng năm.

Việc bác sĩ, chuyên gia y tế có những tranh luận y khoa trái chiều chỉ là con số nhỏ, có chăng chỉ là lệch nhau giữa các phương pháp điều trị cũ và mới. Ví dụ, cùng bệnh viêm phổi nhưng bác sĩ này tư vấn theo phương pháp điều trị cũ, bác sĩ kia tư vấn cho người bệnh theo phương pháp điều trị mới được cập nhật.

Khi chưa hiểu vấn đề, người dân có chút hoang mang, nhưng tư vấn về cách chăm sóc, điều trị khác nhau, song mục đích cuối cùng của bác sĩ vẫn là điều trị cho người bệnh theo chuẩn y khoa.

Bác sĩ Mạnh lấy ví dụ thêm trong lĩnh vực tim mạch, cùng mắc bệnh lý mạch vành, bác sĩ này chỉ định người bệnh đặt stent, số bác sĩ khác bảo phải phẫu thuật. Mục đích cuối cùng của hai phương pháp vẫn là cấp máu cho vùng mạch bị tắc.

Căn cứ vào điều kiện sức khoẻ của từng người bệnh, bác sĩ sẽ tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Do đó, có thể có 2 người cùng mắc bệnh mạch vành nhưng sẽ hai hướng tư vấn và điều trị khác nhau. “Trong y khoa, thường sẽ có những tranh luận, đối chất về quy trình điều trị, phác đồ điều trị nhưng mục đích cuối cùng là giống nhau”, bác sĩ Mạnh nói.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Phương Đông (Hà Nội).

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cũng cho rằng, việc cùng dấu hiệu hay triệu chứng bệnh, song có nhiều tranh luận y khoa, ý kiến tư vấn khác nhau từ các chuyên gia là điều không hiếm gặp và dễ hiểu.

Ngay cả tại các cơ sở y tế, khi tiếp nhận ca bệnh khó, các chuyên gia cũng có những ý kiến khác nhau. Trường hợp khó, phải tổ chức hội chẩn, để có sự thống nhất bằng văn bản trong chẩn đoán và điều trị.

Ở các nước phát triển, trên website hay sách, báo, tạp chí, những thông tin về y tế đưa ra đều kèm theo tuyên bố "miễn trừ trách nhiệm". Nghĩa là mọi bài viết trên website hay trang mạng, hội nhóm chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, mang tính tham khảo, không được coi là thay thế cho lời khuyên, ngăn ngừa, chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ bệnh tật hoặc tình trạng y tế nào.

Tuyên bố thường có dạng như sau: “Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc tình trạng sức khỏe bất thường nào, hãy tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện. Tác giả và người đóng góp của trang website không chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin”.

Bác sĩ Hoàng khuyên người bệnh nên tỉnh táo khi lắng nghe tư vấn sức khoẻ. Nhiều người nhẹ dạ cả tin, không kiểm chứng thông tin khi tìm đến các trang tư vấn, khám bệnh không đảm bảo chất lượng, khiến họ nhận được những tư vấn, chẩn đoán sai hoặc kê toa thuốc không đúng tình trạng bệnh, dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm về sức khỏe.

Các chuyên gia đề xuất, để việc cung cấp thông tin y khoa cho người dân đem lại hiệu quả, bác sĩ đó phải được các đơn vị quản lý chặt chẽ, khi chia sẻ nội dung ra ngoài.

Việc cùng một bệnh nhưng tư vấn khác nhau làm nhiều người hoang mang. (Ảnh minh hoạ)

Bộ Y tế sẽ rà soát các bác sĩ tư vấn online

ThS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, với mỗi mặt bệnh, Bộ Y tế đều có hướng dẫn chẩn đoán, điều trị cho toàn ngành, nhất quán. Từ hướng dẫn đó, các cơ sở y tế sẽ dựa vào điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị để xây dựng phác đồ điều trị.

Việc cùng một bệnh nhưng nhiều tư vấn khác nhau là tuỳ thuộc vào trình độ, năng lực, nhận thức, quan điểm của từng bác sĩ.

“Mỗi người có thể trạng và tình trạng sức khoẻ khác nhau, do đó, khi bác sĩ đưa ra lời khuyên, tư vấn và phương pháp điều trị cũng sẽ khác nhau, không ai giống ai”, ông Khoa nói.

Đại diện lãnh đạo Cục quản lý khám chữa bệnh cũng lưu ý, mỗi người dân cần tự nhận thức rõ sức khỏe là vốn quý, không tuỳ tiện nghe, làm theo những nguồn tư vấn không kiểm chứng trên mạng.

ThS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế). (Ảnh: Như Loan)

Hiện trên cổng thông tin của Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh công khai thông tin người hành nghề. Trước khi theo dõi tư vấn sức khoẻ, người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin bằng việc tra tên tuổi của người tư vấn thông qua cổng thông tin chính thống.

ThS Nguyễn Trọng Khoa cũng thông tin thêm, hiện trên các trang mạng vẫn tồn tại tình trạng nhiều hội nhóm, cá nhân tự xưng bác sĩ, chuyên gia y tế, dựng lên các video để tư vấn sức khoẻ, dinh dưỡng. Nhiều bác sĩ và bệnh viện uy tín còn bị kẻ xấu giả mạo tên tuổi và hình ảnh trên các trang mạng để lừa đảo bán thực phẩm chức năng.

“Thời gian tới đơn vị sẽ triển khai rà soát các thông tin trên không gian mạng để kịp thời phát hiện xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh không đúng quy định pháp luật. Từ đó, giúp người dân tìm được nguồn tin chính thống từ bác sĩ có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề”, ThS Nguyễn Trọng Khoa nói.

Trước tình trạng nở rộ dịch vụ tư vấn, khám bệnh online, tháng 12/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 30 quy định về 50 bệnh thuộc gần 20 chuyên khoa được khám, chữa bệnh từ xa. Với ung thư được khám, chữa bệnh từ xa trong trường hợp sau điều trị ung thư, chăm sóc giảm nhẹ. Ngoài ra, các bệnh truyền nhiễm được khám, chữa bệnh từ xa như sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo, cúm, COVID-19.

Chuyên ngành da liễu được khám các bệnh da do virus, bệnh da dị ứng - miễn dịch và da viêm, bệnh da do nhiễm khuẩn, bệnh da do nấm - ký sinh trùng. Chuyên khoa tai mũi họng được phép khám, chữa bệnh từ xa với viêm mũi họng cấp tính, viêm mũi họng mãn tính, viêm lợi.

Thông tư cũng quy định, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải đăng ký với cơ quan quản lý y tế, chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc. Các chỉ định và kê đơn thuốc khám, chữa bệnh từ xa phải thực hiện trên hệ thống đơn thuốc quốc gia. Ngoài ra, thông tin khám, chữa bệnh từ xa của người bệnh phải được tuân thủ theo các nguyên tắc bảo mật.

Theo Bộ Y tế, khám chữa bệnh từ xa là hình thức khám, chữa bệnh không trực tiếp tiếp xúc giữa người hành nghề và người bệnh mà việc khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện thông qua thiết bị, công nghệ thông tin.