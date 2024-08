Ca tư vấn hiếm muộn nhớ đời của bác sĩ nam khoa

(VTC News) -

Kết hôn 6 năm nhưng cặp vợ chồng 35 tuổi, ở Hà Nội vẫn không thể quan hệ vợ chồng và có con. Họ phải tìm đến bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn.

ThS.BS Hà Ngọc Mạnh, Phó giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ (Hà Nội) cho biết người vợ mắc rối loạn tình dục nữ hiếm gặp là co thắt âm đạo (Vaginismus). Vaginismus hay co thắt âm đạo là tình trạng co thắt các cơ vùng chậu ngoài ý muốn người bệnh, ngăn cản mọi động thái xâm nhập.

Khi chẩn đoán được vấn đề mà bệnh nhân gặp phải, thay vì thực hiện các biện pháp can thiệp để mang thai, bác sĩ chỉ định điều trị hội chứng co thắt âm đạo với mong muốn người vợ có thể có thai tự nhiên.

Tuy nhiên, sau 2 buổi tham vấn tâm lý và trị liệu, tình trạng người bệnh không cải thiện. Lúc này bác sĩ phải trực tiếp hướng dẫn cặp đôi sinh hoạt vợ chồng ngay tại phòng “tình yêu” của bệnh viện.

Đây là trường hợp đặc biệt, bởi thông thường các ca khác sau khi được tư vấn và hỗ trợ bằng thuốc hầu hết đều thành công. “Lần đầu tiên tôi phải làm điều này trong suốt gần chục năm theo chuyên ngành nam khoa. Ca tư vấn hiếm muộn này khiến tôi nhớ mãi", bác sĩ Mạnh nói.

Đa số bệnh nhân khi gặp các vấn đề tình dục đều ngại đi khám. (Ảnh minh hoạ)

Theo chuyên gia nam khoa, hầu hết các ca gặp khó khăn trong chuyện quan hệ tình dục là vợ chồng trẻ, chưa có kinh nghiệm, không biết làm thế nào để ân ái, hoặc do vợ căng thẳng. Ngoài ra, một yếu tố khác có thể kể đến là do người phụ nữ mắc rối loạn tình dục nữ hiếm gặp – Vaginismus.

Vaginismus là tình trạng co thắt các cơ vùng chậu sinh dục ngoài ý muốn. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý, ngoài ra còn có thể do nguyên nhân nội tiết, chấn thương, phẫu thuật. Một số trường hợp khác có thể do người bệnh bị ám ảnh bởi trải nghiệm sinh hoạt lần đầu dẫn đến tâm lý sợ hãi cho những lần sau.

Để điều trị hiệu quả những trường hợp này, bác sĩ cho rằng cần phải tìm hiểu rõ vấn đề của bệnh nhân, từ đó cụ hóa điều trị. Trong nhiều trường hợp phải kết hợp nhiều phương pháp điều trị như: tâm lý liệu pháp, trị liệu tình dục và thuốc.

Đa số bệnh nhân khi gặp các vấn đề tình dục đều ngại đi khám, chỉ âm thầm chịu đựng khiến tình trạng thêm nặng nề, để lại hậu quả đến cả sinh sản và sinh hoạt vợ chồng, thậm chí đời sống hôn nhân của các cặp đôi.

Trong trường hợp gặp vấn đề trong chuyện chăn gối, các cặp vợ chồng cần trao đổi, chia sẻ thẳng thắn với nhau. Nếu có bất thường không thể tự khắc phục, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị.