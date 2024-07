Nghệ An khai trừ ra khỏi Đảng Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp

(VTC News) -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thi hành kỷ luật ông Trần Đức Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp kiêm Trưởng Ban Quản lý các Cụm công nghiệp huyện Quỳ Hợp bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp xem xét, kỷ luật Trần Đức Lợi. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Trước đó, qua báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy ông Trần Đức Lợi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Ông Trần Đức Lợi đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Trần Đức Lợi cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đức Lợi bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chủ tịch UBND phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Lâm đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có hành vi đưa hối lộ để được bố trí đất tái định cư trái quy định của pháp luật, xâm hại đến sự hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của UBND thị xã Cửa Lò, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam...

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt ông Trần Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp.

Như VTC News đưa tin, ngày 13/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Lợi (SN 1978), Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp; Nguyễn Văn Khoa (SN 1983), Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Việt Anh để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có tình trạng lập khống báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường để thanh toán tiền ngân sách, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã nhanh chóng xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, đấu tranh làm rõ.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1984), Chuyên viên Phòng Tài chính – kế hoạch UBND huyện Quỳ Hợp; Phạm Thị Giang (SN 1995), Nhân viên Công ty cổ phần Môi trường Việt Anh về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.