Khởi tố Phó Chủ tịch huyện lập khống báo cáo đánh giá môi trường

(VTC News) -

Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Lợi (SN 1978), Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp; Nguyễn Văn Khoa (SN 1983), Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Việt Anh để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Công ty Cổ phần môi trường Việt Anh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có tình trạng lập khống báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường để thanh toán tiền ngân sách, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã nhanh chóng xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, đấu tranh làm rõ.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Trần Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1984), Chuyên viên Phòng Tài chính – kế hoạch UBND huyện Quỳ Hợp; Phạm Thị Giang (SN 1995), Nhân viên Công ty cổ phần Môi trường Việt Anh về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện, chuyên án đang được mở rộng điều tra.