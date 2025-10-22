Ngày mai, giá xăng dự báo quay đầu giảm

(VTC News) -

Theo đó, đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo giá xăng RON95 giảm khoảng 250 - 300 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 200 - 250 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 500 đồng/lít.

Nguyên nhân là giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo diễn biến trên thế giới. Lúc 6h ngày 22/10, giá dầu WTI ở mức 57,82 USD/thùng, tăng 0,30 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 61,32 USD/thùng, tăng 0,31 USD/thùng. Tuy vậy, giá dầu đã xuống mức thấp nhất hơn 5 tháng qua do giới đầu tư lo ngại về nguy cơ dư cung toàn cầu, giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang làm tăng khả năng suy giảm kinh tế và nhu cầu năng lượng.

GIá xăng ngày mai dự báo được điều chỉnh giảm. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 23/10, giá xăng bán lẻ có thể giảm 1,3 - 1,5% trong khi giá dầu giảm mạnh 2,6 - 4,5% so với kỳ điều hành trước đó, nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 288 đồng (1,5%) về 18.932 đồng/lít, còn xăng RON95 có thể giảm 261 đồng (1,5%) về mức 19.639 đồng/lít.

Với giá dầu, VPI dự báo trong kỳ này dầu diesel có thể giảm mạnh 4,5% về mức 17.591 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 3,9% về mức 14.148 đồng/kg, còn giá dầu hỏa có thể giảm 2,6% về mức 17.922 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 16/10, giá xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, không cao hơn 19.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không cao hơn 18.406 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, xuống 14.371 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.