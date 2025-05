Ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng đợt mưa rất lớn, có nơi trên 150mm

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 9/5

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón không khí lạnh gây mưa lớn và dông mạnh, khép lại chuỗi ngày nắng nóng, oi bức kéo dài trên diện rộng. Dự báo hôm nay (9/5) sẽ là ngày nắng nóng cuối cùng trong đợt này.

Khoảng ngày 10/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Đông Bắc Bộ. Khoảng chiều tối và đêm 10/5, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi cao có nơi dưới 18°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, chiều tối và đêm 9/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng mưa rào và dông rải rác. Mưa sẽ giúp giải nhiệt đáng kể sau những ngày thời tiết oi nóng, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ thiên tai do lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn.

Dự báo chi tiết tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo lượng mưa phổ biến trong khoảng thời gian này dao động 15-30mm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 60mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình của tỉnh Hà Giang.

Cao điểm đợt mưa lớn trên diện rộng khả năng xảy ra vào ngày và đêm 10/5, kéo dài đến sáng 11/5. Mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó tập trung nhiều ở vùng núi, trung du và khu vực đồng bằng.

Theo đó, ngày và đêm 10/5, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều và đêm cùng ngày, đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũng hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với cường độ lớn hơn, lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Tại Bắc Trung Bộ, từ chiều 10/5 đến sáng 11/5 sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa dự báo dao động 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Đáng lưu ý là các đợt mưa lớn lần này xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, lượng mưa có thể đạt trên 80mm chỉ trong vòng 6 giờ. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở các sườn đồi núi có địa hình dốc.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 11/5, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần.