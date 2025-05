Không khí lạnh liên tiếp tràn về, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn

(VTC News) -

Tin không khí lạnh và mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Hôm qua (8/5), Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên trải qua một ngày nắng "đổ lửa", có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 40°C như: Phù Yên (Sơn La) 40,3°C, Mai Châu (Hòa Bình) 40,4°C, Quỳ Châu (Nghệ An) 41°C…

Đông Bắc Bộ cũng xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C như: Bắc Mê (Hà Giang) 38,4°C, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 37,4°C, Chợ Rã (Bắc Kạn) 37,2°C, Láng (Hà Nội) 37,1°C…

Nam Bộ nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C như Phước Long (Bình Phước) 36,3°C, TP Tây Ninh (Tây Ninh) 36,5°C…

Hôm nay (9/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trải qua ngày nắng nóng diện rộng cuối cùng trước khi không khí lạnh tràn về, chấm dứt tình trạng oi bức kéo dài suốt những ngày qua.

Tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm nay miền Bắc bước vào đợt mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Theo đó, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì hình thái thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C. Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân. Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp khiến nguy cơ cháy rừng, cháy nổ và các bệnh liên quan đến nhiệt như say nắng, sốc nhiệt gia tăng. Tình trạng tiêu hao điện năng do sử dụng thiết bị làm mát cũng đạt ngưỡng cao tại nhiều địa phương.

Khoảng ngày 10/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Đông Bắc Bộ. Khoảng chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau ảnh đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi cao có nơi dưới 18°C.

Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng rõ nét của đợt không khí lạnh này. Từ đêm 10/5, thời tiết chuyển mát, nền nhiệt giảm sâu so với những ngày trước đó. Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội khoảng 21-23°C, mang lại cảm giác dễ chịu sau nhiều ngày oi bức.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm 9/5 đến đêm 10/5, trung du và đồng bằng Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 9/5 đến ngày 11/5, Bắc Trung Bộ có thể xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 40-90mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 100mm/6 giờ. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 10/5, phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5. Từ đêm 10/5, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 9/5/2025

Hà Nội ngày nắng nóng. Đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, trung du và đồng bằng ngày nắng nóng. Đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C; vùng núi 33-35°C, có nơi trên 35°C; Quảng Ninh, Hải Phòng 31-33°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-2°C, phía Nam có nơi trên 27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 39°C, phía Nam 33-35°C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.