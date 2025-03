Ngày đầu Công an phường tại TP.HCM vận hành theo mô hình tổ chức mới

(VTC News) -

Kể từ 1/3, Công an TP.HCM triển khai mô hình tổ chức, bộ máy mới, trong đó không còn tổ chức công an cấp quận, huyện. Theo mô hình này, Công an TP.HCM đã tinh gọn bộ máy, giảm từ 55 đầu mối xuống còn 33 đầu mối, đồng thời cắt giảm 246 đơn vị cấp đội. Một số nhiệm vụ trước đây thuộc các sở, ngành cũng đã được chuyển giao và chính thức đi vào hoạt động.

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News vào sáng 3/3 tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1), các cán bộ, chiến sĩ có mặt đầy đủ để tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai lịch trực ban và sẵn sàng tiếp đón, hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính.

Ngày đầu Công an phường Phạm Ngũ Lão vận hành theo mô hình tổ chức mới.

Tại khu vực tiếp dân, số lượng người dân đến giải quyết thủ tục khá đông nhưng nhờ sự bố trí hợp lý, quy trình làm việc bài bản nên không xảy ra tình trạng ùn ứ. Các cán bộ công an tận tình hướng dẫn người dân hoàn thiện giấy tờ, đồng thời hỗ trợ đăng ký thông tin qua hệ thống trực tuyến để tiết kiệm thời gian xử lý. Một số thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, cấp đổi căn cước công dân đều được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.

Theo đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão, với mô hình tổ chức mới, công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính tại cấp phường sẽ được tăng cường nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Hiện tại, Công an phường Phạm Ngũ Lão có khoảng 28 nhân sự, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và thực hiện nhiệm vụ như trước đây. Việc bổ sung nhân sự sẽ được Công an TP.HCM triển khai trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu công việc mới.

Chị Nguyễn Như Ngọc - người dân đến làm thủ tục tại Công an phường Phạm Ngũ Lão cho rằng, việc tinh gọn bộ máy giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính, không phải di chuyển nhiều, tiết kiệm được thời gian và công sức.

"Tôi thấy cách làm việc của các cán bộ công an cũng nhanh gọn, tận tình, hỗ trợ rất chu đáo", chị Ngọc nói.

Người dân đến làm thủ tục tại Công an phường Phạm Ngũ Lão.

Anh Trần Văn Hòa, người dân ngụ tại Quận 1 đến làm thủ tục cũng cho biết, ban đầu anh lo ngại việc thay đổi mô hình có thể khiến quy trình bị gián đoạn, nhưng khi đến, anh thấy mọi việc vẫn được tổ chức trật tự, khoa học.

"Cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, nhiệt tình, tạo cảm giác thoải mái cho người dân khi đến làm việc. Hy vọng trong thời gian tới, việc cải tiến này sẽ tiếp tục mang lại nhiều thuận lợi hơn nữa cho người dân", anh Hòa nói thêm.

Tăng cường hỗ trợ người dân

Ghi nhận tại trụ sở số 252 đường Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, nhiều người dân đến làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe. Một số trường hợp có giấy phép lái xe sắp hết hạn hoặc muốn đổi sang mẫu mới cũng đến từ sớm để đăng ký.

Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ, lực lượng công an còn hướng dẫn người dân thực hiện khai báo thông tin trực tuyến, giúp rút ngắn thời gian xử lý. Công tác tổ chức khoa học với nhiều bàn tiếp nhận, hướng dẫn giúp quy trình diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

Người dân đến làm hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe tại trụ sở Lý Chính Thắng, Quận 3.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc đổi, cấp lại giấy phép lái xe, Công an TP.HCM đã bố trí thêm 22 điểm hỗ trợ tại công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức và Công an 5 xã trung tâm của các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

Những địa điểm này gồm thị trấn Củ Chi, thị trấn Hóc Môn, thị trấn Tân Túc, xã Phú Xuân và thị trấn Cần Thạnh, nhằm giảm tải áp lực cho các điểm đăng ký hiện tại.