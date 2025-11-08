Ngành Đường sắt xuyên đêm khắc phục sự cố, nỗ lực thông tuyến sau bão số 13

Cán bộ, nhân viên ngành đường sắt làm việc xuyên đêm khắc phục sự cố đường ray do ảnh hưởng bão số 13.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị đang nỗ lực làm ngày, làm đêm 3, ca 4 kíp để khắc phục sự cố sạt lở đường ray bị sạt lở tại Km 1136+800 đến Km 1136+925 khu gian Vân Canh – Phước Lãnh, tuyến ĐS Hà Nội - TP. HCM.

Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, nhiều đoạn đường sắt bị hư hỏng, khiến việc chạy tàu tạm thời gián đoạn. Ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) trong ngày 7/11.

Trong thời gian chờ chuyển tải, hành khách được phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống miễn phí để đảm bảo quyền lợi và an toàn di chuyển.

Đường sắt ảnh hưởng nặng nề do bão số 13.

Cùng với công tác khắc phục sự cố, ngành Đường sắt tạo điều kiện cho hành khách trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 13 được trả vé miễn phí. Cụ thể, hành khách có vé đi các mác tàu số chẵn qua ga Tuy Hòa và các mác tàu số lẻ qua ga Diêu Trì trong các ngày 7 và 8/11/2025 đều được hỗ trợ hoàn vé, với điều kiện trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé.

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM. Trong đó, khu vực Km 1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh – Vân Canh bị sạt lở nghiêm trọng nhất, với độ sâu trung bình khoảng 9m.

Ngoài ra, nhiều đoạn đường sắt bị trôi nền đá, cây đổ chắn ngang, gãy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia, khiến liên lạc điều độ gián đoạn và nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước.

Đơn vị đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Hiện ngành Đường sắt đang huy động lực lượng, thiết bị để khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên, do nền đường bị trôi sâu và nước chảy xiết, công tác sửa chữa, khôi phục tuyến sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và khả năng thoát nước, nên chưa xác định được thời điểm thông tuyến chính thức.

Trước đó, tối 6/11, ngành Đường sắt đã tạm ngừng chạy các đoàn tàu SE5/SE6 (xuất phát ga Hà Nội/Sài Gòn) và SE21/SE22 (xuất phát ga Đà Nẵng/Sài Gòn) trong ngày 7/11. Thông tin được gửi đến hành khách qua tin nhắn SMS, Zalo và fanpage.Hành khách có vé các tàu ngừng chạy được trả vé miễn phí tại nhà ga, thời gian trả vé không quá 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé.

Dưới đây là một số hình ảnh ngành đường sắt đang nỗ lực khẩn trương khắc phục sự cố

Cán bộ, nhân viên ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục sự cố đường ray bị ảnh hưởng bão số 13.

Nỗ lực khắc phục sự cố.