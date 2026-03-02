Trước Rằm tháng Giêng, người dân Hà Nội đổ về chùa Phúc Khánh cầu an

Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ chùa Phúc Khánh cầu an trước Rằm tháng Giêng. (Video: Thành Vĩnh)
Tối 2/3 (14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), đông đảo người dân Hà Nội đến Tổ đình Phúc Khánh (phường Đống Đa, TP Hà Nội) dự lễ cầu an trước ngày Rằm tháng Giêng.
Khác với hình ảnh chen kín lòng đường như nhiều năm trước, năm nay dòng người về chùa tuy đông nhưng khá trật tự. Khuôn viên chùa và khu vực xung quanh được giữ ổn định, không xảy ra tình trạng xô đẩy, vái vọng từ xa.
Từ khoảng 18h30, trước thời điểm đại lễ chính thức diễn ra 30 phút, lượng người đổ về chùa bắt đầu tăng lên.
Nhiều người tranh thủ vào lễ sớm. Năm nay không còn cảnh người dân ngồi chờ nhiều giờ để giữ vị trí như những năm trước.
Gần 19h, chị Minh Anh (32 tuổi, ở phường Thanh Xuân) cùng người thân vừa kịp ổn định vị trí ở phía ngoài sân. Theo chị, những năm trước mỗi dịp Rằm tháng Giêng, việc tìm được một chỗ ngồi không hề dễ dàng. “Năm nào tôi cũng cố gắng đi lễ đầu năm để cầu an cho gia đình. Trước đây tôi phải đến rất sớm, có khi ngồi chờ cả tiếng đồng hồ. Năm nay tôi đến sát giờ nhưng vẫn có chỗ ngồi, không bị chen lấn. Không khí cũng trật tự hơn nên mọi người khá thoải mái”, chị Minh Anh nói.
Với bà Lê Thị Hồng (trú tại phường Đống Đa), việc đi lễ đầu năm đã trở thành thói quen không thể thiếu. “Mai là chính Rằm nên tôi thu xếp đi từ tối nay để cầu bình an, sức khỏe cho gia đình. Tôi thấy năm nay mọi người ngồi ngay ngắn, không còn cảnh xô đẩy như trước. Đi lễ như vậy tôi mới thấy nhẹ nhàng, hoan hỉ”, bà Hồng nhận xét.
Đúng 19h, lễ cầu an bắt đầu. Hàng trăm người dân và phật tử đồng loạt chắp tay hướng về chính điện, thành tâm tụng kinh, nghe giảng.
Nhiều vòng người ngồi bao quanh sân chùa, giữ khoảng cách vừa phải, tạo không khí trang nghiêm.
Theo ghi nhận, lực lượng chức năng có mặt từ sớm để hướng dẫn người dân gửi xe, di chuyển và ổn định chỗ ngồi. Nhờ vậy, dù lượng người tham dự đông, khu vực quanh chùa vẫn đảm bảo trật tự, giao thông không bị ùn ứ kéo dài.
Tổ đình Phúc Khánh là ngôi chùa cổ có lịch sử từ thời Hậu Lê, nhiều năm nay được biết đến là địa điểm thu hút đông người dân Thủ đô mỗi dịp đầu năm.
Lễ cầu an tổ chức vào tháng Giêng thường nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt trong những ngày cận Rằm.
Bình luận