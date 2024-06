Ngân hàng bán vàng online, khách canh nhiều ngày vẫn khó mua

(VTC News) -

Theo thông báo của ngân hàng Vietcombank, thời gian khách đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến hàng ngày (ngoại trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định) là từ 9h - 16h. Thời gian thanh toán và giao nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank từ 13h30-16h.

Tuy nhiên, trong ngày đầu mở bán, nhiều khách đã ngẩn ngơ vì sau khi truy cập, điền đầy đủ các thông tin theo quy định thì nhận được thông báo ngân hàng đã đủ số lượng khách đăng ký và mời khách quay lại ngày khác hoặc điểm giao dịch khác.

Ngân hàng thông báo hết vàng, nhiều người dân gặp khó khi đăng ký mua vàng online. (Ảnh chụp màn hình)

Chị Ngọc Thanh ở TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết chị đăng nhập website của Vietcombank mua vàng lúc 14h15 ngày 12/6. Sau khi điền đầy đủ các thông tin gồm tên, số điện thoại, CCCD và địa chỉ thì nhận thông báo ngân hàng đã nhận đủ số lượng khách đăng ký và đề nghị chọn điểm giao dịch khác.

Tuy nhiên, hệ thống không chấp nhận cho chị chọn điểm bán vàng của ngân hàng này tại quận khác mà chỉ hiển thị một địa chỉ bán vàng tại đường Đặng Văn Bi, TP Thủ Đức.

Đến ngày 13/6, rút kinh nghiệm lần trước, đúng 9h, là thời gian ngân hàng thông báo mở bán vàng, chị truy cập vào mua nhưng vẫn gặp tình trạng cũ. Trong suốt ngày hôm đó, chị liên tục "canh" website và truy cập mà vẫn không thể mua được.

“Mua trực tuyến xong vẫn phải ra ngân hàng nhận vàng. Như vậy việc mua vàng trực tuyến cũng vất vả không kém việc ra ngân hàng mua trực tiếp dù ngân hàng cũng chỉ bán cho mỗi khách mua online 1 lượng vàng/lần mua. Nếu ngân hàng không cải tiến hoặc có biện pháp nào thuận lợi hơn thì tôi nghĩ khách sẽ vẫn xếp hàng mua trực tiếp, không muốn trải nghiệm mua online”, chị Thanh nói.

Trong khi đó, tại các điểm bán vàng trực tiếp tại TP.HCM, khách vẫn xếp hàng dài chờ mua. Tại trụ sở - trung tâm SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, từ 23h tối 13/6, rất đông khách đã đến chờ bốc số mua vàng vào sáng 14/6.

Tương tự, chị Thu Lan (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng chật vật mua vàng online từ nhiều ngày nay mà vẫn không thành công.

Sáng 14/6, chị Thu Lan liên tục truy cập website để mua vàng online...

...nhưng không lần nào thành công.

"Những lần tôi đăng nhập thường rất sớm, trong khung giờ bắt đầu mở bán của ngân hàng, ví dụ từ 9h - 10h sáng. Thậm chí có hôm cẩn thận, tôi còn vào từ 8h30, nhưng do chưa đến giờ giao dịch nên tôi lại chờ và liên tục cập nhật từ sau đó để hy vọng giữ chỗ. Nhưng lần nào cũng thấy thông báo ngân hàng đã hết số, không biết nguyên nhân tại sao? Tôi hỏi bạn bè của mình thì cũng thấy chưa có ai mua được", chị Lan nói.

Trong khi đó, chị Thu Yến (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đặt câu hỏi: "Tôi cứ nghĩ là ngân hàng mỗi hôm sẽ có quota bán vàng riêng, tức là mỗi ngày sẽ phát số riêng, không liên quan đến những hôm trước. Vậy tại sao tôi vào website từ đúng 9h mà vẫn không thể nào có số?".

Theo ghi nhận của VTC News chiều 14/6, lượng người đến xếp hàng để mua vàng tại nhiều chi nhánh ngân hàng đã giảm bớt. Tuy nhiên, không ít trong số đó cho biết, do không thể mua được bằng hình thức online nên đành chấp nhận đến mua trực tiếp.

"Mạng lúc thì tắc nghẽn, lúc vào được thì ngân hàng lại thông báo lựa chọn điểm giao dịch khác hoặc quay lại đăng ký vào ngày làm việc tiếp theo do VCB đã nhận đủ số lượng khách hàng đăng ký mua vàng miếng SJC của ngày hôm nay. Ra ngoài thị trường cũng không thể mua được vàng nên tôi không còn kênh nào khác là đội nắng đến ngân hàng ngồi chờ mua", bà Hoàng Thị Phương (quận Đống Đa, Hà Nội) nói.

"Do tuổi cao, ngại ra xếp hàng, chờ đợi lâu ở ngân hàng để mua vàng nên tôi đã thử mua online. Tuy nhiên, do kém công nghệ nên tôi phải nhờ con cháu đăng ký hộ, vậy mà liên tục gặp tình trạng không mua được khiến chúng nó cũng nản. Thôi thì tôi đành lại ra đây chờ. Đang cần mua vài cây vàng để tích trữ mà tình hình này khó quá, không biết bao giờ mới mua đủ. Ngân hàng thì không bán nhiều, mua được 1 lượng cũng khó khăn, chật vật mãi chưa mua xong", bà Phương than thêm.

Còn anh Hoàng Văn Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhờ cả mấy người thân trong nhà đăng ký giúp nhưng vẫn chưa được. Anh nói: "Sang tuần sau, nếu vẫn gặp tình trạng này thì tôi sẽ vừa đăng ký online vừa ra ngân hàng để trực tiếp mua, như thế cho chắc ăn".

Trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng xôn xao bàn tán về việc không thể đăng ký mua vàng online. (Ảnh chụp màn hình)

Trên mạng xã hội, các thành viên trong hội nhóm, diễn đàn vàng cũng đang xôn xao bàn tán về việc không thể mua vàng online. "Không thể đăng nhập được vì hệ thống quá tải. Lúc đăng nhập được thì không dễ gì lấy được số. Như thế này thì những người trẻ tuổi cũng vất vả, chứ nói gì đến các cụ lớn tuổi, hay người kém công nghệ", một tài khoản viết.

Tài khoản Trương Quang cũng bày tỏ sự thất vọng: “Nhu cầu người dân cao, mỗi lần đăng ký chỉ cho mua 1 lượng vàng, nếu cứ nghẽn như này thì tôi thà tự ra xếp hàng để đứng mua còn hơn”.

Trong khi người dân khó mua vàng online, chật vật khi mua vàng trực tiếp thì ngay cả việc mua vàng tại các cửa hàng cũng không thể thực hiện. Lý do là tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội đều thông báo hiện chỉ mua chứ không bán vì đang hết vàng.

Lý giải về hiện tượng này, các chuyên gia phân tích rất có thể lúc này các cửa hàng thực sự không có nguồn vàng để bán, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang tập trung bán vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty SJC, chứ không bán ra cho nhiều đơn vị khác. Các cửa hàng vì thế chủ yếu hiện giờ họ chỉ thu mua để tăng lượng vàng tích trữ, từ đó mới có thể bán trở lại.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lên tiếng phủ nhận thông tin NHNN thiếu vàng. Cơ quan này khẳng định có đủ nguồn lực để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. "Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu", NHNN cảnh báo. NHNN đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường vàng. Đồng thời, theo NHNN, tại nhiều điểm bán vàng, có kẻ thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường vàng và thiệt hại cho nền kinh tế. NHNN đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC. Hạn chế tình trạng những kẻ có ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.