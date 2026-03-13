Ngắm cung đường tuyệt đẹp xuyên rừng ngập mặn ở TP.HCM

Theo quy hoạch phát triển, khu vực này sẽ hình thành khu đô thị lấn biển Cần Giờ quy mô lớn, được định hướng trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng hiện đại và sang trọng bậc nhất của TP.HCM. Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng cũng đang được nghiên cứu và triển khai nhằm tăng khả năng kết nối giữa trung tâm TP.HCM với Cần Giờ như tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu.