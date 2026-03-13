Ngắm cung đường tuyệt đẹp xuyên rừng ngập mặn ở TP.HCM

Đường Rừng Sác là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với ốc đảo Cần Giờ. Con đường dài hơn 30km băng qua rừng ngập mặn rộng lớn, không chỉ đóng vai trò trục giao thông quan trọng mà còn trở thành cung đường du lịch đặc biệt của thành phố.
Những ngày giữa tháng 3, tuyến đường này khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ khi hàng loạt cây hoa giấy, kèn hồng đồng loạt nở rộ, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa yên bình giữa không gian xanh mênh mông của rừng sác.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dọc tuyến đường Rừng Sác đoạn qua xã Cần Giờ, nhiều du khách dừng chân chụp ảnh khi bắt gặp những dải hoa giấy đủ màu sắc nở rực rỡ trên dải phân cách.
Xen lẫn hoa giấy là sắc hồng dịu dàng của hoa kèn hồng nổi bật giữa màu xanh của rừng ngập mặn.
Con đường thẳng tắp chạy xuyên qua những cánh rừng đước, mắm, bần trải dài, tạo nên khung cảnh thanh bình hiếm thấy ở một đô thị lớn như TP.HCM.
Xã Cần Giờ nằm ở phía Đông Nam TP.HCM, chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn thành phố và được ví như “ốc đảo xanh” nhờ hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú với nhiều loài động, thực vật đặc trưng.
Nhờ không gian tự nhiên rộng lớn cùng khí hậu trong lành, Cần Giờ từ lâu trở thành điểm đến quen thuộc của người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận. Vào dịp cuối tuần hay những ngày nắng đẹp, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đây khá đông.
Du khách đến Cần Giờ có thể tận hưởng không khí biển, tham quan rừng ngập mặn, khám phá các khu du lịch sinh thái và thưởng thức hải sản tươi sống vừa được ngư dân đánh bắt.
Để đến Cần Giờ, người dân thường di chuyển qua phà Bình Khánh rồi tiếp tục hành trình trên đường Rừng Sác. Trên cung đường dài hơn 30km này, du khách có thể trải nghiệm tuyến đường rộng rãi, ít xe cộ, đặc biệt là dải hoa giấy được trồng dọc dải phân cách tạo nên cảnh quan nổi bật.
Hoa giấy là loài cây dễ trồng, sinh trưởng nhanh và có nhiều màu sắc như hồng, cam, trắng. Khi vào mùa nở rộ, những giàn hoa trải dài trên tuyến đường khiến khung cảnh trở nên rực rỡ, đầy sắc màu.
Ngoài hoa giấy, sắc hồng nhẹ nhàng của hoa kèn hồng cũng góp phần tô điểm cho tuyến đường.
Không chỉ là cung đường du lịch đẹp, Rừng Sác còn được xem là tuyến kết nối quan trọng đưa du khách đến với những dự án lớn của Cần Giờ trong tương lai.
Theo quy hoạch phát triển, khu vực này sẽ hình thành khu đô thị lấn biển Cần Giờ quy mô lớn, được định hướng trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng hiện đại và sang trọng bậc nhất của TP.HCM. Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng cũng đang được nghiên cứu và triển khai nhằm tăng khả năng kết nối giữa trung tâm TP.HCM với Cần Giờ như tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu.
Khi những dự án này hoàn thành, hành trình đến Cần Giờ sẽ thuận tiện hơn, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực cửa ngõ biển duy nhất của TP.HCM. Trong hình là khu lấn biển Cần Giờ tấp nập thi công.
Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ ấy, cung đường Rừng Sác vẫn giữ được vẻ đẹp đặc trưng với những cánh rừng ngập mặn xanh mướt và những mùa hoa rực rỡ, trở thành điểm nhấn đặc biệt trên hành trình khám phá Cần Giờ của nhiều du khách.
